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АНАЛІТИКА

Україна обговорює створення біржового холдингу за участі ЄБРР

09:25 25.02.2025 |

Фінанси

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) шукає стратегічного партнера для створення в Україні біржового холдингу. Про це розказав глава Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Планується, що держава передасть в холдинг частки в Національному депозитарії України та Розрахунковому центрі, Національний банк передасть облік ОВДП до Національного депозитарію, а ЄБРР зі своїм партнером створять біржу.

"Це поки перше наближення, ми будемо це пропрацьовувати. Ми розуміємо, що, можливо, найліпша модель - коли все це на базі бізнесу, тобто немає держави. Але через те, що наразі це, очевидно, не надприбуткова тема, держава має дати цей поштовх", - сказав Магомедов.

Питання контрольного пакета - кому належатиме, яким буде його розмір (75%+1 чи 50%+1) - ще обговорюється.

Магомедов додав, що створити нову біржу для холдингу буде простіше, ніж залучити туди наявні приватні - ПФТС і Перспективу.

"Це питання більше для партнерів - якщо їх влаштує, я "за" і комісія "за", але на мій хлопський розум, набагато легше створити нову біржу", - сказав він.

Товарні біржі не входитимуть до холдингу, бо в держави немає активів для внеску в товарну компоненту. Разом з тим, на думку голови НКЦПФР, якби холдинг займався і товарним ринком, то вихід на беззбитковість був би швидшим.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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