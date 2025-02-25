Акції в Азії падають на тлі падіння технологічного сектору на фоні хвилювань у відносинах між США та Китаєм

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, оскільки акції технологічних компаній продовжили нещодавній відступ напередодні звітності лідера Nvidia, в той час як втрати в Південній Кореї були обмежені зниженням процентної ставки.

Настрої щодо технологій ще більше похитнув звіт Bloomberg про те, що Білий дім прагне посилити контроль за експортом чіп-технологій до Китаю, який був запроваджений за часів Байдена. Це сталося після того, як на вихідних Трамп наказав ретельніше перевіряти китайські інвестиції в ключові сектори США, погрожуючи подальшим погіршенням відносин з Пекіном.

Втрати на регіональних ринках слідували за втратами на Волл-стріт, оскільки інвестори в основному скидали акції технологічних компаній, поєднуючи обережність, притаманну до виходу Nvidia, і фіксацію прибутку від сильного ралі. Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах.

Апетит до ризику також похитнули неодноразові погрози торгових мит з боку президента США Дональда Трампа, який попередив, що 25% мита проти Канади і Мексики, ймовірно, будуть введені наступного тижня.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати в Азії, втративши 2%, оскільки зоряне, технологічне ралі на ринку поступилося місцем фіксації прибутку.

Інші високотехнологічні біржі також відступили, а японський Nikkei 225 втратив 0,9%. TSMC - основний постачальник Nvidia - втратив 1,4% на тайванських торгах, що спричинило тиск на Тайванський зважений індекс.

Втрати були в основному сконцентровані навколо акцій чипмейкерських і технологічних компаній, оскільки інвестори стали негативно ставитись до цього сектору напередодні ключових квартальних звітів корпорації NVIDIA.

Чіпмейкер має відзвітувати про прибутки після закриття американського ринку в середу, і за ним будуть уважно стежити на предмет нових сигналів щодо попиту на штучний інтелект.

Nvidia звітує на тлі зростаючих питань про те, наскільки попит на ШІ буде стимулювати технологічну індустрію, особливо після виходу китайського DeepSeek в кінці січня. Хоча цей реліз обвалив світові акції технологічних компаній, гонконгський і китайський ринки зросли на оптимізмі щодо можливостей ШІ в Китаї.

Але це ралі також охололо під час останніх сесій. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite у вівторок втратили 0,9% і 0,5% відповідно.

Bloomberg повідомив, що команда Трампа прагне посилити обмеження Байдена щодо китайської індустрії виробництва мікросхем - крок, який може вплинути на акції китайських технологічних компаній і ще більше погіршити відносини між найбільшими економіками світу.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,4% у вівторок, зазнавши відносно менших втрат, ніж його азіатські аналоги, після того, як Банк Кореї знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів і представив «голубиний» прогноз.

Вівторкове зниження стало третім подібним кроком Банку Кореї в поточному циклі пом'якшення монетарної політики, при цьому центральний банк відзначив потенціал для подальшого пом'якшення з метою підтримки економіки Південної Кореї, що сповільнює темпи зростання.

Але акції південнокорейських технологічних компаній все ще ослабли, а найбільший виробник чіпів і постачальник Nvidia SK Hynix Inc. впав на 2,2%.

Азійські ринки загалом відступили на тлі нечисленних позитивних сигналів. Японський TOPIX втратив 0,2%, при цьому більші втрати були обмежені зростанням акцій найбільших японських торгових домів після того, як інвестор-мільярдер Уоррен Баффет заявив, що Berkshire Hathaway Inc. збільшить свої частки в цих компаніях.

Акції Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsui & Co., Ltd., Sumitomo Corp. та Mitsubishi Corp. зросли від 5% до 10%.

Австралійський ASX 200 впав на 0,6%, продовживши втрати з рекордних максимумів, досягнутих на початку цього місяця.

Сінгапурський індекс Straits Times не змінився після м'якшого, ніж очікувалося, показника інфляції, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття на фоні постійного поглиблення втрат на індійських ринках.