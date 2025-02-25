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Nasdaq, S&P 500 впав через побоювання щодо штучного інтелекту. Результати Nvidia в центрі уваги
07:43 25.02.2025 |
У понеділок Nasdaq Composite впав більш ніж на 1%, причому найбільше постраждали акції великих технологічних компаній, оскільки інвестори були стурбовані попитом на технології, що підтримують штучний інтелект, в очікуванні результатів від лідера ринку - компанії Nvidia.
S&P 500 закрився трохи нижче,третій день поспіль, в той час як Dow зумів вирвати невеликий приріст. Індекс Nasdaq також зазнав третьої поспіль втрати і четвертого щоденного падіння більш ніж на 1% у лютому.
Інвестори були стурбовані майбутнім попитом на дорогі ШІ-чіпи Nvidia в очікуванні її квартальних результатів в середу. Занепокоєння щодо значних витрат на технологію посилилися після того, як у січні галузь сколихнули недорогі моделі ШІ від китайської компанії DeepSeek.
Невизначеності додає аналітична записка TD Cowen, опублікована пізно ввечері в п'ятницю, в якій повідомляється, що корпорація Microsoft відмовилася від оренди значних потужностей центрів обробки даних в США, що свідчить про потенційний надлишок інфраструктури штучного інтелекту.
Microsoft заявила, що її план інвестувати понад 80 мільярдів доларів в ШІ і хмарні потужності в цьому фінансовому році залишився незмінним, але вона «може стратегічно прискорити або скорегувати» інфраструктуру в деяких областях.
«Ринки вже нервують і шукають привід для отримання прибутку», - сказав Джин Голдман, головний інвестиційний директор Cetera Investment Management, зазначивши, що будь-яке питання про ШІ розглядається як привід для отримання прибутку, оскільки ця технологія стимулювала зростання ринку протягом останніх кількох років.
Поряд із занепокоєнням щодо мит та інфляції, інвестори все більше турбуються про економічне зростання після того, як минулого тижня вийшла низка слабких економічних даних і невтішний прогноз від Walmart.
«Волатильність зумовлена невизначеністю ринку щодо того, чи ми стикаємося зі страхом зростання, чи зі страхом інфляції», - сказав Голдман.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 33,19 пункту, або на 0,08%, до 43 461,21, S&P 500 втратив 29,88 пункту, або 0,50%, до 5 983,25, а Nasdaq втратив 237,08 пункту, або 1,21%, до 19 286,93.
Більш захисний індекс охорони здоров'я показав зростання у відсотках, закрившись на 0,75%, в той час як технологічні індекси найбільше відстали, знизившись на 1,43%.
Акції Nvidia стали найбільшим падінням індексу S&P 500, завершивши сесію з втратою 3,1%, за ними йшли виробник чіпів Broadcom Inc, що знизився на 4,9%, та Amazon.com, що знизився на 1,8%. Акції Microsoft знизилися на 1%.
Найбільше в технологічному секторі впали акції іншої популярної компанії, що займається розробкою штучного інтелекту, Palantir Technologies, - на 10,5%.
«Домінування торгівлі технологіями штучного інтелекту вичерпало себе, але це не означає, що ці компанії не є чудовими акціями. Ми прямуємо до серйозної фази засвоювання», - сказав Пітер Боквар, ІТ-директор Bleakley Financial Group.
Що стосується даних, то в п'ятницю очікується публікація індексу витрат на особисте споживання - ключового показника інфляції для Федерального резерву - і він може допомогти ринкам оцінити час першого зниження процентної ставки центрального банку в цьому році.
Ф'ючерси на процентні ставки вказують на очікування трейдерів, що ФРС залишить вартість запозичень незмінною до червня, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.
Що стосується окремих акцій, то Apple виросла на 0,7% після того, як виробник iPhone оголосив про плани витратити $500 млрд інвестицій в США протягом наступних чотирьох років, включаючи створення заводу в Техасі для виробництва серверів штучного інтелекту.
Акції Berkshire Hathaway досягли рекордних максимумів на початку торгів після того, як конгломерат Уоррена Баффета відзвітував про рекордний річний прибуток, а його акції класу B виросли більш ніж на 4%.
Акції Nike зросли на 4,9% після того, як агентство Jefferies підвищило свій рейтинг до «купувати» з «тримати».
На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 90 нових максимумів і 134 нових мінімумів, акції, що падали, переважали акції, що зростали, у співвідношенні 1,25 до 1.
На Nasdaq 1 518 акцій зросли, а 2 888 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,9 до 1. Індекс S&P 500 показав 28 нових 52-тижневих максимумів і 8 нових мінімумів, в той час як Nasdaq зафіксував 40 нових максимумів і 232 нових мінімумів.
На американських біржах з рук в руки перейшло близько 15,32 мільярдів акцій порівняно з 15,34 мільярдами в середньому за останні 20 сесій.
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