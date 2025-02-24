Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, зміцнюється проти єни

Курс долара США слабо знижується в парі з євро і фунтом стерлінгів, помірно зростає проти японської єни.

Євро розгубив значну частину зростання, досягнутого раніше під час торгів на новинах про перемогу блоку ХДС/ХСС на парламентських виборах у Німеччині та очікуваннях збільшення витрат при новому уряді.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), і ширший WSJ Dollar Index торгуються на рівні закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни в єврозоні в січні збільшилися на 2,5% у річному виразі, за остаточними даними статистичного управління Європейського союзу. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з груднем 2024 року, коли вона становила 2,4%, і оновила максимум з липня минулого року.

Остаточні дані збіглися як із попередньою оцінкою, так і з очікуваннями аналітиків.

Цього тижня учасники ринку чекають на публікацію звіту щодо продажу новобудов у США та переглянутих даних про зростання американської економіки в четвертому кварталі, а також значної кількості європейських макроекономічних показників, які традиційно публікуються в останній день місяця.

Євро за даними на 14:25 кч коштує $1,0469, що на 0,06% вище рівня закриття торгів минулої п'ятниці.

Лідер альянсу Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), який переміг на виборах до Бундестагу, Фрідріх Мерц заявив, що хоче сформувати новий уряд протягом двох місяців. Його партія набрала на виборах 28,6% голосів виборців, "Альтернатива для Німеччини", що посіла друге місце, - 20,8%, Соціал-демократична партії Німеччини (СДПН) під керівництвом канцлера Олафа Шольца - 16,4%.

Одним із головних завдань нового уряду Німеччини стане пожвавлення економіки країни, для чого влада може суттєво збільшити обсяг державних витрат, вважають аналітики. Це може прискорити інфляцію в країні та зоні євро загалом, що призведе до жорсткішої, ніж очікувалося, грошово-кредитної політики Європейського центрального банку і надасть підтримку курсу євро.

Євро позитивно відреагував на результати виборів, оскільки зміцнення позицій "Альтернативи для Німеччини" значною мірою збіглося з очікуваннями, а двопартійний уряд вважається стабільнішим, якщо враховувати невдалий досвід уряду, який пішов і був сформований коаліцією трьох партій, зазначив аналітик ING Франческо Песоле.

"Зараз починається період коаліційних переговорів, і ми можемо побачити деяку залишкову чутливість євро до цієї теми, особливо в частині, стосовно боргових обмежень, - написав експерт. - Проте, ми бачимо високу ймовірність того, що німецька політика знову стане другорядним фактором для валютного ринку, а динаміка пари євро/долар визначатиметься насамперед тарифами США і мирними переговорами між США, Росією та Україною".

Фунт стерлінгів додав 0,06% і торгується на рівні $1,2640.

Курс долара зріс на 0,32% щодо єни і становить 149,75 єни.

Єна зміцнилася приблизно на 1,5% за останній тиждень на даних про вищу, ніж прогнозувалося, інфляцію в Японії, що посилило очікування подальших підйомів ключової ставки Банку Японії.