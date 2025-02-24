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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6678 грн/$1
12:38 24.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 лютого 2025 року.
|Показник
|21.02.2025
|24.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5981
|41.6678
|0.17
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 24 лютого- 41,5919 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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