НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6678 грн/$1

"Ми будемо працювати при чолі з Україною над процесом відновлення. Ми будемо створювати структури для підвищення процесу. Ми будемо заохочувати наші компанії до участі в проєктах та програмах України", - запевнив іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес.