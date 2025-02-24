Фінансові новини
- |
- 24.02.25
- |
- 16:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень «підскочили» на 77,8%, становивши понад $1 млрд
07:58 24.02.2025 |
Національний банк України (НБУ) збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на $521 млн - до $1,19 млрд, свідчить статистика регулятора.
Згідно з нею, центробанк не здійснював викуп валюти після купівлі попереднього тижня.
Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що від'ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу розширилося з $29,63 млн у понеділок до $39,91 млн у четвер.
Офіційний курс гривні за підсумками тижня зміцнився на 3 коп. - до 41,5919 грн/$1.
Як повідомлялося, обсяги купівлі українцями валюти у січні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $1 млрд 479,8 млн, що на 34,1% більше за показник січня-2024 та на 13,6% - грудня-2024 та є рекордним показником за період після листопаду 2012 року.
Тим часом чисті інтервенції НБУ в січні знизились до $3,75 млрд з $5,28 млрд в грудні.
Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2025 року, за попередніми даними, становили $43 млрд 3,1 млн, протягом січня вони зменшилися на 1,8%, або на $785 млн, тоді як чисті міжнародні резерви (ЧМР) скоротилися на $0,79 млрд, або на 2,7%, - до $28,313 млрд.
Кабінет міністрів заклав середньорічний показник офіційного курсу гривні до долара США у державний бюджет 2025 року на рівні 45 грн/$1. У бюджет-2024 уряд закладав середньорічний показник 40,7 грн/$1, а на кінець року - 42,1 грн/$1. Гривня протягом минулого року за офіційним курсом ослабла на 10,6%, або на 4,02 грн - до 42,0390 грн/$1.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році і EUR1 млрд - гуманітарної
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
|Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих з заморожених активів РФ
|Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій
|Швеція передасть Україні системи ППО на $113 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, зміцнюється проти єни
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6678 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.02.25
|Ціни на золото знижуються, але залишаються на шляху до рекорду через зростання економічної невизначеності
|Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень «підскочили» на 77,8%, становивши понад $1 млрд
|Акції в Азії слідують за втратами на Волл-стріт; технологічні компанії неспокійні напередодні звітності Nvidia
|Євро зростає після перемоги консерваторів у Німеччині, долар слабшає
Бізнес
|Microsoft представила ШІ-модель Muse, яка може генерувати геймплей
|Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
|Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3
|DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії ByteDance