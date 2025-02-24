Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень «підскочили» на 77,8%, становивши понад $1 млрд

Національний банк України (НБУ) збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на $521 млн - до $1,19 млрд, свідчить статистика регулятора.

Згідно з нею, центробанк не здійснював викуп валюти після купівлі попереднього тижня.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що від'ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу розширилося з $29,63 млн у понеділок до $39,91 млн у четвер.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня зміцнився на 3 коп. - до 41,5919 грн/$1.

Як повідомлялося, обсяги купівлі українцями валюти у січні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $1 млрд 479,8 млн, що на 34,1% більше за показник січня-2024 та на 13,6% - грудня-2024 та є рекордним показником за період після листопаду 2012 року.

Тим часом чисті інтервенції НБУ в січні знизились до $3,75 млрд з $5,28 млрд в грудні.

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2025 року, за попередніми даними, становили $43 млрд 3,1 млн, протягом січня вони зменшилися на 1,8%, або на $785 млн, тоді як чисті міжнародні резерви (ЧМР) скоротилися на $0,79 млрд, або на 2,7%, - до $28,313 млрд.

Кабінет міністрів заклав середньорічний показник офіційного курсу гривні до долара США у державний бюджет 2025 року на рівні 45 грн/$1. У бюджет-2024 уряд закладав середньорічний показник 40,7 грн/$1, а на кінець року - 42,1 грн/$1. Гривня протягом минулого року за офіційним курсом ослабла на 10,6%, або на 4,02 грн - до 42,0390 грн/$1.