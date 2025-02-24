Фінансові новини
- |
- 24.02.25
- |
- 16:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції в Азії слідують за втратами на Волл-стріт; технологічні компанії неспокійні напередодні звітності Nvidia
07:25 24.02.2025 |
Більшість азіатських акцій впали в понеділок, слідуючи за різким падінням на Волл-стріт на тлі постійних побоювань з приводу охолодження економіки США і підвищення торгових мит при президенті Дональді Трампі.
Ралі в Гонконзі, яке було викликане технологіями, призупинилося, оскільки інвестори стали негативно ставитися до більш широкого технологічного сектору перед довгоочікуваною звітністю фаворита ринку, корпорації NVIDIA, цього тижня.
Слабкість азіатських ринків значною мірою стала наслідком різких втрат на Волл-стріт в п'ятницю, де поєднання слабких економічних даних і постійної митної напруженості завдало удару по ринках. Ф'ючерси на Волл-стріт зросли на азіатських торгах у понеділок, сигналізуючи про деякі ознаки відновлення.
Вихідний день в Японії призвів до того, що обсяги торгівлі в регіоні були низькими. Але ф'ючерси на Nikkei 225 виросли на 0,4%.
Азійські біржі, що працюють у сфері високих технологій, знизилися в понеділок, а південнокорейський KOSPI впав на 0,6%.
Гонконгський індекс Hang Seng не змінився на тлі деякого зростання китайських акцій, що котируються на місцевій біржі. Але акції технологічних компаній, які стали рушійною силою зоряного ралі на Hang Seng за останній місяць, в основному відступили.
Alibaba Group Holding Ltd стала винятком, скоротивши більшу частину своїх початкових втрат після того, як гігант електронної комерції заявив, що інвестує близько 380 млн юанів ($52 млрд) в штучний інтелект протягом наступних трьох років.
Регіональні акції технологічних компаній в основному відстежували п'ятничне падіння своїх американських аналогів, оскільки інвестори скидали акції, пов'язані зі штучним інтелектом, напередодні ключових звітів Nvidia. Nvidia впала більш ніж на 4%.
За доходами компанії, які повинні бути опубліковані в середу, будуть уважно стежити, щоб зрозуміти, чи залишилася торгівля ШІ доцільною, особливо після того, як вихід китайської компанії DeepSeek в січні породив сумніви щодо інвестицій в ШІ.
Основний постачальник Nvidia, SK Hynix Inc, знизився на 3,6%, а TSMC - найбільший азіатський постачальник Nvidia - втратив 1,8%.
Тайванські ЗМІ повідомили, що Nvidia забезпечила собі понад 70% потужностей TSMC з пакування мікросхем на 2025 рік на тлі високого попиту на ШІ.
Австралійський індекс ASX 200 не змінився після падіння протягом п'яти останніх сесій. Індекс був підтриманий вигідними покупками акцій великих банків, які за останні вісім сесій знищили вартість близько $40 млрд.
В інших секторах, окрім банків, ситуація була неоднозначною, з деякими великими індивідуальними лідерами. Акції компанії Wisetech Global Ltd, що займається розробкою програмного забезпечення, впали на 23% після того, як більша частина її правління подала у відставку через розбіжності із засновником і колишнім генеральним директором Річардом Вайтом.
Австралійські акції Block Inc впали більш ніж на 10% після того, як компанія опублікувала слабші, ніж очікувалося, прибутки.
Слабкість цін на сировинні товари потягнула за собою зниження акцій найбільших компаній BHP Group Ltd та Rio Tinto Ltd.
Індекс ASX 200 зріс до рекордних максимумів на початку лютого, головним чином завдяки зниженню процентної ставки Резервним банком Австралії. Але центральний банк попередив, що подальше пом'якшення залежатиме від зниження інфляції, яка залишається високою.
Більшість азіатських ринків рухались у флетово-низькому діапазоні. Японський TOPIX виріс на 0,1%, а сінгапурський Straits Times додав 0,5%.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite дещо знизилися після значного зростання минулого місяця на тлі зростання оптимізму щодо можливостей штучного інтелекту в країні.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися позитивно, а місцеві акції отримали вигоду від вигідних покупок після тривалого падіння з середини 2014 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році і EUR1 млрд - гуманітарної
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
|Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих з заморожених активів РФ
|Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій
|Швеція передасть Україні системи ППО на $113 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, зміцнюється проти єни
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6678 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.02.25
|Ціни на золото знижуються, але залишаються на шляху до рекорду через зростання економічної невизначеності
|Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень «підскочили» на 77,8%, становивши понад $1 млрд
|Акції в Азії слідують за втратами на Волл-стріт; технологічні компанії неспокійні напередодні звітності Nvidia
|Євро зростає після перемоги консерваторів у Німеччині, долар слабшає
Бізнес
|Microsoft представила ШІ-модель Muse, яка може генерувати геймплей
|Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
|Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3
|DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії ByteDance