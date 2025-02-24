Акції в Азії слідують за втратами на Волл-стріт; технологічні компанії неспокійні напередодні звітності Nvidia

Більшість азіатських акцій впали в понеділок, слідуючи за різким падінням на Волл-стріт на тлі постійних побоювань з приводу охолодження економіки США і підвищення торгових мит при президенті Дональді Трампі.

Ралі в Гонконзі, яке було викликане технологіями, призупинилося, оскільки інвестори стали негативно ставитися до більш широкого технологічного сектору перед довгоочікуваною звітністю фаворита ринку, корпорації NVIDIA, цього тижня.

Слабкість азіатських ринків значною мірою стала наслідком різких втрат на Волл-стріт в п'ятницю, де поєднання слабких економічних даних і постійної митної напруженості завдало удару по ринках. Ф'ючерси на Волл-стріт зросли на азіатських торгах у понеділок, сигналізуючи про деякі ознаки відновлення.

Вихідний день в Японії призвів до того, що обсяги торгівлі в регіоні були низькими. Але ф'ючерси на Nikkei 225 виросли на 0,4%.

Азійські біржі, що працюють у сфері високих технологій, знизилися в понеділок, а південнокорейський KOSPI впав на 0,6%.

Гонконгський індекс Hang Seng не змінився на тлі деякого зростання китайських акцій, що котируються на місцевій біржі. Але акції технологічних компаній, які стали рушійною силою зоряного ралі на Hang Seng за останній місяць, в основному відступили.

Alibaba Group Holding Ltd стала винятком, скоротивши більшу частину своїх початкових втрат після того, як гігант електронної комерції заявив, що інвестує близько 380 млн юанів ($52 млрд) в штучний інтелект протягом наступних трьох років.

Регіональні акції технологічних компаній в основному відстежували п'ятничне падіння своїх американських аналогів, оскільки інвестори скидали акції, пов'язані зі штучним інтелектом, напередодні ключових звітів Nvidia. Nvidia впала більш ніж на 4%.

За доходами компанії, які повинні бути опубліковані в середу, будуть уважно стежити, щоб зрозуміти, чи залишилася торгівля ШІ доцільною, особливо після того, як вихід китайської компанії DeepSeek в січні породив сумніви щодо інвестицій в ШІ.

Основний постачальник Nvidia, SK Hynix Inc, знизився на 3,6%, а TSMC - найбільший азіатський постачальник Nvidia - втратив 1,8%.

Тайванські ЗМІ повідомили, що Nvidia забезпечила собі понад 70% потужностей TSMC з пакування мікросхем на 2025 рік на тлі високого попиту на ШІ.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився після падіння протягом п'яти останніх сесій. Індекс був підтриманий вигідними покупками акцій великих банків, які за останні вісім сесій знищили вартість близько $40 млрд.

В інших секторах, окрім банків, ситуація була неоднозначною, з деякими великими індивідуальними лідерами. Акції компанії Wisetech Global Ltd, що займається розробкою програмного забезпечення, впали на 23% після того, як більша частина її правління подала у відставку через розбіжності із засновником і колишнім генеральним директором Річардом Вайтом.

Австралійські акції Block Inc впали більш ніж на 10% після того, як компанія опублікувала слабші, ніж очікувалося, прибутки.

Слабкість цін на сировинні товари потягнула за собою зниження акцій найбільших компаній BHP Group Ltd та Rio Tinto Ltd.

Індекс ASX 200 зріс до рекордних максимумів на початку лютого, головним чином завдяки зниженню процентної ставки Резервним банком Австралії. Але центральний банк попередив, що подальше пом'якшення залежатиме від зниження інфляції, яка залишається високою.

Більшість азіатських ринків рухались у флетово-низькому діапазоні. Японський TOPIX виріс на 0,1%, а сінгапурський Straits Times додав 0,5%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite дещо знизилися після значного зростання минулого місяця на тлі зростання оптимізму щодо можливостей штучного інтелекту в країні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися позитивно, а місцеві акції отримали вигоду від вигідних покупок після тривалого падіння з середини 2014 року.