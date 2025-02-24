Євро зростає після перемоги консерваторів у Німеччині, долар слабшає

Євро зміцнився в понеділок після очікуваної перемоги опозиційних консерваторів на національних виборах в Німеччині, в той час як долар продовжив своє падіння на тлі зростаючого занепокоєння щодо перспектив зростання американської економіки.

Фрідріх Мерц стане наступним канцлером Німеччини після перемоги його партії на виборах у неділю, хоча на нього чекають складні і тривалі коаліційні переговори після того, як ультраправа «Альтернатива для Німеччини» піднялася на історичне друге місце в результаті розколу в голосуванні.

Євро продовжив зростання з початку сесії і завершив торги на 0,46% вище на рівні $1,0508. Увага інвесторів зараз зосереджена на тому, як швидко партія Мерца зможе сформувати коаліційний уряд, щоб здійснити вкрай необхідні зміни у слабкій економіці.

«Фрагментація політичного ландшафту Німеччини зробить майбутні коаліційні переговори дуже складними, - сказав Карстен Бжескі, керівник макроекономічного відділу ING Research.

«Існує великий ризик, що після сьогоднішнього вечора прагнення до значної перебудови німецької економіки триватиме набагато довше. Важко уявити, що наступний уряд зможе зробити для економіки набагато більше, ніж короткочасний позитивний ефект від зниження податків, невеликих реформ і трохи більшого обсягу інвестицій».

На більш широкому ринку долар впав напередодні напруженого тижня, наповненого економічними даними США і виступами різних чиновників Федеральної резервної системи.

Торги в понеділок зранку були низькими, оскільки японські ринки були закриті на державне свято.

По відношенню до долара стерлінг коливався біля двомісячного максимуму на рівні $1,2659, в той час як австралійський долар виріс на 0,17% до $0,6370.

Новозеландський долар також зріс на 0,16% до $0,5751. Індекс долара впав на 0,2% до 106,34.

Долар впав більш ніж на 3% з січневого піку, оскільки трейдери вважають, що початок другого терміну Дональда Трампа був в основному пов'язаний з розмовами про мита, що не викликає у них апетиту поповнювати свої доларові запаси.

Несприятливим фактором для долара також стало падіння прибутковості казначейських облігацій США на тлі зростаючих бетів на подальше скорочення ставок ФРС цього року на тлі зростаючого занепокоєння щодо перспектив найбільшої економіки світу.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що ділова активність в США майже зупинилася в лютому - це останнє з серії опитувань, які свідчать про те, що бізнес і споживачі все більше занепокоєні політикою адміністрації Трампа.

Цього тижня інвестори отримають другу оцінку показників зростання в четвертому кварталі в США і січневі дані по базовому індексу цін PCE.

«Це тиждень, коли ринок може відреагувати на будь-які економічні дані, - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

«З огляду на занепокоєння щодо зростання економіки США, що набирає обертів, реакція ринку зараз сильно зміщена в бік будь-якого негативного результату в даних».

Падіння прибутковості казначейських облігацій, особливо в реальному вираженні, посилило тиск на долар по відношенню до єни, оскільки прибутковість японських облігацій зростає на спекуляціях щодо чергового підвищення ставки Банком Японії.

У понеділок єна зросла до найсильнішого рівня за останні два місяці - 148,85 за долар.