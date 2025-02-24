Волл-стріт різко знизився на тлі зростаючого занепокоєння з приводу економіки і мит





Американські акції впали в п'ятницю, продовживши розпродаж після виходу невтішних економічних звітів і закриття торгів на скороченому через свята тижні, сповненому нових митних загроз і занепокоєнь щодо послаблення споживчого попиту.

Всі три основні фондові індекси США рішуче знизились після виходу цих даних і продовжили своє падіння у другій половині дня.

S&P 500 зазнав найбільшого одноденного відсоткового падіння з 18 грудня, так само як і індекс малих капіталів Russell 2000.

За тиждень всі три індекси втратили позиції, а Dow зареєстрував найкрутіше падіння з п'ятниці на п'ятницю з середини жовтня.

«Мені не подобається весь цей червоний колір в п'ятницю», - сказав Грег Бассук, генеральний директор AXS Investments в Нью-Йорку. «Ми бачимо, що споживчі настрої, мита і корпоративні прибутки випередили штучний інтелект і технології як основні рушійні сили, що визначають напрямок ринку».

Економічні дані показали, що ділова активність в США сповільнюється, а споживчі настрої погіршуються, причому учасники опитування висловлюють все більш похмурі прогнози перед обличчям економічної невизначеності.

Ці дані з'явилися після розчаровуючих заяв Walmart у четвер, які викликали побоювання щодо зниження споживчого попиту.

Оптимізм американського бізнесу «випарувався», згідно з коментарем головного економіста S&P Global Кріса Вільямсона, на тлі «похмурої картини підвищеної невизначеності».

«Невизначеність - це новий наратив інвесторів», - додав Бассук. «Вона викликає волатильність, яку ми спостерігали на цьому тижні».

«Ми очікуємо, що невизначеність і волатильність збережуться принаймні до кінця першого кварталу».

Економічно чутливі сектори, такі як транспортний індекс Доу, чипи, акції малого капіталу, житловий сектор та споживчі товари, впали більш ніж на 2%.

Акції мегакапів впали на 2,9%, і кожна акція «Великої сімки» завершила торги в мінусі, а акції Nvidia через звіт про прибутки, що вийде цього тижня, впари на 4,1%.

Індекс волатильності CBOE закрився на найвищому рівні з 3 лютого.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром оголосить про нові мита на пиломатеріали та лісопродукцію, на додаток до раніше оголошених планів ввести мита на імпортні автомобілі, напівпровідники та фармацевтичні препарати.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 748,63 пункту, або на 1,69%, до 43 428,02, S&P 500 - на 104,39 пункту, або на 1,71%, до 6 013,13, а Nasdaq Composite - на 438,36 пункту, або на 2,20%, до 19 524,01.

Серед 11 основних секторів S&P 500 всі, окрім споживчих товарів першої необхідності, знизилися, причому споживчі товари та технології зазнали найбільших втрат у відсотковому відношенні.

Сезон звітності за четвертий квартал знаходиться на фінішній прямій. За даними LSEG, близько 425 компаній з індексу S&P 500 відзвітували, і 76% з них перевершили очікування Уолл-стріт.

Акції Tesla і Rivian впали на 4,7% після того, як обидва виробники електромобілів оголосили про відкликання.

Аналітики тепер вбачають сукупне зростання прибутку S&P 500 в четвертому кварталі на 15,7% в річному обчисленні, що є значним поліпшенням в порівнянні з прогнозом на 7,8% річного зростання станом на 1 січня, згідно з LSEG.

Акції UnitedHealth впали на 7,2% після повідомлення Wall Street Journal про те, що Міністерство юстиції розпочало розслідування щодо практики виставлення рахунків за програмою Medicare.

Akamai Technologies впали на 21,7%, оскільки компанія з кібербезпеки спрогнозувала річний дохід на 2025 рік нижче оцінок.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 2,64 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 102 нових максимуми і 119 нових мінімумів.

На Nasdaq 1 087 акцій зросли, а 3 301 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 3,04 до 1.

Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і 8 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 67 нових максимумів і 135 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,06 мільярдів акцій, порівняно з 15,30 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.