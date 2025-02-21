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АНАЛІТИКА

Найбільша криптокрадіжка в історії: хакери вивели з біржі Bybit майже $1,5 мільярда

23:40 21.02.2025 |

Фінанси

 

Криптобіржа Bybit заявила 21 лютого, про хакерський злам, який призвів до втрати криптовалюти на суму майже 1,5 мільярда доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За словами гендиректора біржі Бена Чжоу, хакер взяв під контроль один із офлайн Ethereum-гаманців Bybit.

Згідно з публікаціями онлайн-аналітика ZachXBT у Telegram, з гаманця було виведено активи на суму близько 1,46 мільярда доларів США у результаті серії підозрілих транзакцій.

Дослідницька компанія Arkham Intelligence підтвердила витік близько 1,4 мільярда доларів США з біржі, додавши, що «кошти почали переміщатися на нові адреси, де вони продаються».

Згідно з аналітичною компанією Elliptic, цей злам став найбільшим в історії криптокрадіжок, перевищивши попередній «рекорд» в 611 мільйонів доларів США, викрадених у Poly Network у 2021 році.

Заснована в 2018 році Bybit є однією з найбільших у світі криптовалютних бірж. Вона обробляє понад 36 мільярдів доларів США за середньодобовими обсягами торгів.

Згідно з даними CoinMarketCap, Bybit (штаб-квартира в Дубаї) перед тим, як її зламали, мала активи на суму приблизно 16,2 мільярда доларів США, що робить викрадену суму еквівалентом приблизно 9% її загальних активів.

Найбільша криптокрадіжка в історії: хакери вивели з біржі Bybit майже $1,5 мільярда
Ключові теги: bitcoin
 

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