Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американські гірки з українськими акціями тривають: WIG-Ukraine в п'ятницю підскочив на 15,3%

23:04 21.02.2025 |

Фінанси

 

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE), який на новинах про конфлікт між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським втратив 9% у середу та 6,38% у четвер, в п'ятницю підскочив на 15,29% на фоні інформації про можливість повернення до конструктивних українсько-американських відносин.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland виріс у п'ятницю на 12,14%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 7,88% і 21,09%, KSG-Agro - на 9,43%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" - на 10,62%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, подорожчали на 12,42%.

Крім того, на 14,39% виріс курс акцій найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні він впав на 26,12%.

Акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю подорожчали на 1,65%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo додали 11,43% після падіння на 30,41% напередодні.

На ринку єврооблігацій також зберігається песимізм: в залежності від термінів погашення їх курс зменшився на 0,5%-3,1%, на 1,54% подешевшали й ВВП-варранти.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5919
  0,1397
 0,33
EUR
 1
 43,5093
  0,0418
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2813  0,06 0,15 41,9242  0,06 0,15
EUR 43,3146  0,05 0,13 44,0308  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,23 0,54 41,5900  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес