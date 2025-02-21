Долар США помірно дорожчає до основних валют у п'ятницю

Курс долара США підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,34%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,29%.

Євро за даними на 15:03 EET торгується зі зниженням на 0,35%, близько $1,0466.

Попередні дані HCOB і S&P Global, опубліковані в п'ятницю, показали збереження темпу зростання економічної активності в єврозоні в лютому. Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в регіоні залишився на січневому рівні 50,2 пункту. Індекс другий місяць поспіль перевищив позначку 50 пунктів. Значення вище цього рівня зазначає зростання активності.

Зведений PMI Німеччини в лютому зріс до 51 пункту з 50,5 пункту в січні. Індекс виробничого сектору також підвищився - до 46,1 пункту з 45, проте залишається нижче позначки 50, що свідчить про ослаблення активності. У Франції зведений PMI знизився - до 44,5 пункту з 47,6, тоді як виробничий індикатор піднявся до 45,5 пункту з 45.

Фунт стерлінгів втрачає 0,22% і торгується на рівні $1,2641.

Попередній зведений PMI Великої Британії в лютому знизився до 50,5 пункту з 50,6 у січні, залишаючись на території зростання.

Водночас підіндекс зайнятості опустився з 45,3 пункту до 43,5 - найнижчого рівня з листопада 2020 року. Підвищення страхових внесків для британських роботодавців, яке набуде чинності з квітня, змушує компанії скорочувати плани з найму персоналу.

Тим часом роздрібний продаж у Великій Британії в січні збільшився на 1,7% порівняно з попереднім місяцем, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS). Зростання показника стало рекордним з травня минулого року.

Профіцит бюджету Великої Британії в січні становив 15,4 млрд фунтів ($19,5 млрд), повідомило ONS.

Показник збільшився на 800 млн фунтів порівняно із січнем минулого року і став рекордним для цього місяця за всю історію підрахунку місячних даних (із 1993 року).

Водночас витрати на обслуговування держборгу минулого місяця збільшилися на 2 млрд фунтів порівняно із січнем 2024 року, до 6,5 млрд фунтів.

Загальний обсяг нових держзапозичень у фінроці, що стартував у квітні минулого року, становив 118,2 млрд фунтів, збільшившись на 11,6 млрд фунтів порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Сукупний розмір держборгу Великої Британії (без урахування запозичень держбанків) на кінець січня становив близько 95,3% ВВП країни.

Курс долара щодо єни підскочив на 0,56% і становить 150,47 єни.

Як стало відомо в п'ятницю, споживчі ціни в Японії в січні збільшилися на 4% у річному виразі. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 3,6% у грудні і стала максимальною з січня 2023 року.

Ціни без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) підвищилися на 3,2%, продемонструвавши найсуттєвіший підйом з червня 2023 року.