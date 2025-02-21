Бізнес у січні отримав кредитів за держгарантіями на ₴2,2 мільярда

Українські банки у січні 2025 року видали мікро-, малому та середньому бізнесу 434 кредити на 2,2 млрд грн гарантованих державою на портфельній основі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 43 792 кредити на загальну суму 140,2 млрд гривень.

У січні підприємці отримали 434 кредити на 2,2 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 1 лютого 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 928 кредитів на 75,4 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 лютого під державні гарантії на портфельній основі лідирують Приватбанк - 14 828 кредитів на загальну суму 23,2 млрд грн, що становить 62% від ліміту таких гарантій, наданих банку; Ощадбанк - 2 973 кредити на 11,1 млрд грн (52 % від ліміту банку) та Укргазбанк - 943 кредити на 10,4 млрд грн (68 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві - 2 599 кредитів на загальну суму 10 млрд грн, а також у Дніпропетровській області - 1 767 кредитів на 5,9 млрд грн; у Львівській області - 1 808 кредитів на 5,6 млрд грн та у Київській області - 1 433 кредити на 4,7 млрд грн.

Зауважується, що за видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: сільське господарство - 4 819 кредитів на загальну суму 28 млрд грн; оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 9 338 кредитів на 20,4 млрд грн; переробна промисловість - 4 005 кредитів на 19,5 млрд грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1 215 кредитів на 2,6 млрд грн; будівництво - 618 кредитів на 1,8 млрд грн.