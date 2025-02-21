Фінансові новини
- |
- 21.02.25
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондові ринки Європи не демонструють єдиної динаміки в п'ятницю
12:57 21.02.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи торгуються різноспрямовано в п'ятницю.
Інвестори вивчають звітність компаній, що надходить, а також дані з економічної активності в Європі.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:05 EET виріс на 0,27%, до 552,52 пункту.
Британський FTSE 100 додав 0,02%, французький CAC 40 - 0,31%, італійський FTSE MIB - 0,16%. Німецький DAX опустився на 0,06%, іспанський IBEX 35 - на 0,3%.
Попередні дані HCOB і S&P Global, опубліковані в п'ятницю, показали збереження темпу зростання економічної активності в єврозоні в лютому. Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в регіоні залишився на січневому рівні 50,2 пункту. PMI другий місяць поспіль перевищив позначку 50 пунктів. Значення індексу вище цього рівня зазначає зростання активності.
У Великій Британії зростання економічної активності трохи сповільнилося. Значення складеного PMI знизилося в лютому до 50,5 пункту з 50,6 пункту в січні.
Тим часом, індекс споживчої довіри у Великій Британії в лютому зріс до мінус 20 пунктів порівняно з мінус 22 пунктами місяцем раніше, повідомляється у звіті аналітичної компанії NIQ GfK.
Роздрібний продаж у країні в січні збільшився на 1,7% порівняно з попереднім місяцем, ідеться у звіті Національного статистичного управління (ONS).
Зростання показника стало рекордним з травня минулого року. Аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,5%, за даними Bloomberg.
Найбільше зростання у складі Stoxx 600 демонструють котирування акцій французької Gaztransport et Technigaz (+14,2%).
Папери ірландського виробника будівельних матеріалів Kingspan Group дорожчають на 12,3%. Компанія відзвітувала про зростання доходів у 2024 році до 8,6 млрд євро з 8,1 млрд у 2023 році. EBITDA компанії підвищилася на 7%, до 1,14 млрд євро.
Капіталізація французької інжинірингової компанії Alten зростає на 11%. Alten повідомила про зниження чистого прибутку на 20% у 2024 році. Її виручка збільшилася на 1,8%. Водночас аналітики Invest Securities назвали результати компанії обнадійливими, звернувши увагу на 81%-ве зростання її грошових коштів, яке сильно перевершило очікування, пише Market Watch.
Папери Standard Chartered дорожчають на 3,9%. Британський банк відзвітував про зниження чистого прибутку в четвертому кварталі, проте його результати перевершили очікування ринку. StanChart також анонсував buyback на $1,5 млрд.
Ринкова вартість французької Air Liquide підвищується на 2,8% після публікації сильної звітності за 2024 рік. Під час торгів котирування паперів компанії піднімалися на 3,3%, до максимуму з березня минулого року.
Німецька Siemens Energy повідомила про переобрання Джо Кезера головою наглядової ради. Акції компанії дорожчають на 0,8%.
Найбільших втрат зазнають папери шведської Elekta AB (-9,4%), данської Zealand Pharma (-4,6%), нідерландської BE Semiconductor Industries (-3,7%), німецької Aurubis AG (-3,2%) та іспанської Repsol (-2,8%).
Repsol у 2024 році скоротила чистий прибуток на 45%, до 1,756 млрд євро, а її скоригований чистий прибуток знизився на 34% і склав 3,327 млрд євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спікер Палати представників: немає апетиту для нового проєкту про допомогу Україні
|Держсекретар США про нападки на Зеленського: думаю, Трамп дуже засмутився через нього
|Зеленський після зустрічі з Келлогом: Україна готова до сильної угоди з США
|Axios: США передали Україні більш прийнятну версію «угоди про надра»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фондові ринки Європи не демонструють єдиної динаміки в п'ятницю
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5981 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.02.25
|Ціни на золото впали з рекордних максимумів, але за тиждень очікується зрозстання на тлі мит
|Долар досягає річних мінімумів, бугаї нервують. Єєна відступає від максимуму
|Акції в Азії стримані на тлі митних коливань. Alibaba підживлює ралі в Гонконзі
Бізнес
|DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії ByteDance
|FT: Honda готова відновити переговори про поглинання Nissan, але є умова
|Акції Intel зросли найсильніше з 2023 року на новині щодо розділення компанії
|Європа ризикує стати «складальним цехом» для китайських виробників акумуляторів
|Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості
|Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році