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АНАЛІТИКА

Фондові ринки Європи не демонструють єдиної динаміки в п'ятницю

12:57 21.02.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи торгуються різноспрямовано в п'ятницю.

Інвестори вивчають звітність компаній, що надходить, а також дані з економічної активності в Європі.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:05 EET виріс на 0,27%, до 552,52 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,02%, французький CAC 40 - 0,31%, італійський FTSE MIB - 0,16%. Німецький DAX опустився на 0,06%, іспанський IBEX 35 - на 0,3%.

Попередні дані HCOB і S&P Global, опубліковані в п'ятницю, показали збереження темпу зростання економічної активності в єврозоні в лютому. Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в регіоні залишився на січневому рівні 50,2 пункту. PMI другий місяць поспіль перевищив позначку 50 пунктів. Значення індексу вище цього рівня зазначає зростання активності.

У Великій Британії зростання економічної активності трохи сповільнилося. Значення складеного PMI знизилося в лютому до 50,5 пункту з 50,6 пункту в січні.

Тим часом, індекс споживчої довіри у Великій Британії в лютому зріс до мінус 20 пунктів порівняно з мінус 22 пунктами місяцем раніше, повідомляється у звіті аналітичної компанії NIQ GfK.

Роздрібний продаж у країні в січні збільшився на 1,7% порівняно з попереднім місяцем, ідеться у звіті Національного статистичного управління (ONS).

Зростання показника стало рекордним з травня минулого року. Аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,5%, за даними Bloomberg.

Найбільше зростання у складі Stoxx 600 демонструють котирування акцій французької Gaztransport et Technigaz (+14,2%).

Папери ірландського виробника будівельних матеріалів Kingspan Group дорожчають на 12,3%. Компанія відзвітувала про зростання доходів у 2024 році до 8,6 млрд євро з 8,1 млрд у 2023 році. EBITDA компанії підвищилася на 7%, до 1,14 млрд євро.

Капіталізація французької інжинірингової компанії Alten зростає на 11%. Alten повідомила про зниження чистого прибутку на 20% у 2024 році. Її виручка збільшилася на 1,8%. Водночас аналітики Invest Securities назвали результати компанії обнадійливими, звернувши увагу на 81%-ве зростання її грошових коштів, яке сильно перевершило очікування, пише Market Watch.

Папери Standard Chartered дорожчають на 3,9%. Британський банк відзвітував про зниження чистого прибутку в четвертому кварталі, проте його результати перевершили очікування ринку. StanChart також анонсував buyback на $1,5 млрд.

Ринкова вартість французької Air Liquide підвищується на 2,8% після публікації сильної звітності за 2024 рік. Під час торгів котирування паперів компанії піднімалися на 3,3%, до максимуму з березня минулого року.

Німецька Siemens Energy повідомила про переобрання Джо Кезера головою наглядової ради. Акції компанії дорожчають на 0,8%.

Найбільших втрат зазнають папери шведської Elekta AB (-9,4%), данської Zealand Pharma (-4,6%), нідерландської BE Semiconductor Industries (-3,7%), німецької Aurubis AG (-3,2%) та іспанської Repsol (-2,8%).

Repsol у 2024 році скоротила чистий прибуток на 45%, до 1,756 млрд євро, а її скоригований чистий прибуток знизився на 34% і склав 3,327 млрд євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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