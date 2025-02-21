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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5981 грн/$1
12:37 21.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 лютого 2025 року.
|Показник
|20.02.2025
|20.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7602
|41.5981
|-0.4
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 20 лютого- 41,6814 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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