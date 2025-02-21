Долар досягає річних мінімумів, бугаї нервують. Єєна відступає від максимуму

У п'ятницю єна відступила від максимуму за 2 з половиною місяці, досягнутого після стрибка японської інфляції, в той час як долар готовий до третього тижневого падіння поспіль, оскільки трейдери підрахували, що початок другого терміну Дональда Трампа був в основному пов'язаний з галасом на фронті митних тарифів.

Єна прорвала опір на рівні 150 за долар протягом ночі і зміцнилася до 149,285 за долар, а японські державні облігації були розпродані після того, як Японія зафіксувала в січні найшвидші темпи базової інфляції за останні 19 місяців.

Але єна та дохідність облігацій впали, коли голова Банку Японії Кадзуо Уеда попередив, що центральний банк може збільшити обсяги купівлі державних облігацій, якщо довгострокові відсоткові ставки різко зростуть.

Євро виріс на 0,8% за ніч і був стабільним в Азії на рівні $1,0504, оскільки трейдери очікують виборів в Німеччині на вихідних, де опитування вказують на перемогу консервативної коаліції.

Долар зазнав значних втрат, оскільки бугаї, які створили великі довгі позиції в очікуванні торговельної війни, відступили, в той час як Трамп неоднозначно висловлювався щодо мит.

Трамп запровадив додаткові 10% мита на китайські товари і оголосив про плани відновити мита на сталь і алюміній, які були введені ще під час його першого терміну, але призупинив дію мит, які загрожували Канаді і Мексиці, в той час як численні інші мита залишаються поки що лише погрозами.

«Це була дуже одностороння торгівля і дуже важкі довгі позиції», - сказав Джейсон Вонг, стратег BNZ у Веллінгтоні.

«Деякі з цих позицій стають нетерплячими, тому що єдине, що він зробив, - це запровадив 10% (мито) на Китай, тому ринок забирає частину цих грошей зі столу».

Вонг сказав, що дані про те, що інфляція в Японії зростає - базовий індекс споживчих цін зріс до 3,2% в річному обчисленні проти очікуваних 3,1% - також підкріплюють аргументи на користь підвищення японських ставок в той час, коли решта світу може знижувати їх, і це підтримує ієну.

До лютого єна зросла приблизно на 3,4% по відношенню до долара, а процентні ринки передбачають підвищення ставок на 25 базисних пунктів до вересня.

Після попередження голови Банку Японії Уеда курс єни впав до 150,73 за долар, перш ніж відіграти частину втрат, оскільки голова Банку Японії повторив, що може відбутися ще одне підвищення ставок, якщо економічна картина буде сприятливою для цього. Останній раз долар виріс на 0,42% до 150,27 ієни.

Слабкість єни в п'ятницю, швидше за все, була викликана фіксацією прибутку, а не переоцінкою бетів на підвищення ставок, але потенціал зміцнення єни нижче 150 за долар на даний момент виглядає обмеженим, вважає валютний стратег Nomura Securities Джин Мотеки (Jin Moteki).

«Чиновники Банку Японії можуть відкинути очікування ринку», якщо ринкове ціноутворення стане занадто агресивним і єна швидко зміцниться, в той час як додаткові американські мита можуть підвищити курс долара, сказав він.

Зауваження Трампа про те, що торговельна угода з Китаєм можлива, підняло чутливі до торгівлі австралійський і новозеландський долари.

Коментарі його міністра фінансів Скотта Бессента про те, що адміністрація не планує збільшувати обсяги продажу довгострокових боргових зобов'язань, спричинили знижувальний тиск на дохідність і долар.

Індекс долара в четвер торкнувся найнижчого рівня з 2025 року на позначці 106,29 і востаннє був на рівні 106,40.

Австралійський долар і ківі торгуються на найвищих рівнях цього року, незважаючи на зниження ставок по обидва боки Тасману цього тижня, а центральний банк Нової Зеландії попередив про подальше зниження ставок.

Австралія знаходиться в ситуації, коли можливе подальше зниження процентних ставок, але політики повинні бути обережними, заявив у п'ятницю головний центробанкір країни.

Ківі торкнувся $0,5772 в п'ятницю вранці, в той час як австралійський долар вперше в цьому році прорвався вище 64 центів і торкнувся $0,6409.

Трамп заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає США з візитом, не вказавши конкретних термінів, що призвело до зростання юаня до місячного максимуму на біржових торгах у четвер на сподіваннях, що може бути досягнута угода, яка дозволить запобігти тотальній торговельній війні.

В офшорній торгівлі юань був стабільним на рівні 7,2385 за долар в п'ятницю.

Фунт стерлінгів сягнув найвищого рівня з середини грудня - 1,2674 долара.

Пізніше в п'ятницю будуть опубліковані індекси менеджерів із закупівель по всьому світу.