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Акції в Азії стримані на тлі митних коливань. Alibaba підживлює ралі в Гонконзі
07:56 21.02.2025 |
Більшість азіатських акцій у п'ятницю рухалися у вузькому діапазоні на тлі постійного занепокоєння щодо торговельних мит США і високих процентних ставок, в той час як високі прибутки гіганта електронної комерції Alibaba викликали нове ралі в Гонконзі.
Японські акції не змінилися після того, як дані по споживчій інфляції за січень виявилися сильнішими, ніж очікувалося, що надало додаткову впевненість в подальшому підвищенні процентних ставок Банком Японії.
Ринки Китаю були приглушеними, відстаючи від Гонконгу, оскільки ралі, яке підживлювала тема штучного інтелекту, в материкових акціях охололо.
Азійські ринки перейняли слабкість від Волл-стріт, оскільки загрози введення нових торгових мит з боку президента США Дональда Трампа і слабкі прибутки Walmart Inc призвели до нічних втрат на Волл-стріт. Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах.
Гонконгські акції Alibaba Group виросли на 8,5%, підтримавши зростання Hang Seng після того, як гігант електронної комерції показав більш високі, ніж очікувалося, прибутки за четвертий квартал.
Прибуток Alibaba перекинувся на інші великі технологічні акції, що допомогло Hang Seng зрости більш ніж на 2%. Акції компаній-аналогів Alibaba - Baidu Inc та Tencent Holdings Ltd - зросли на 1,9% та 3,6% відповідно, а акції конкурента JD.com додали 2,5%.
Прибутки Alibaba допомогли відновити довіру до основних китайських технологічних акцій, які вже мали значний приріст протягом останнього місяця, особливо після випуску DeepSeek AI.
Модель штучного інтелекту посилила ставки на те, що китайські компанії залишаться в гонці штучного інтелекту, привернувши шквал іноземних покупців назад у місцеві акції. Гонконгський ринок був головним бенефіціаром цієї тенденції, хоча на континентальних ринках також спостерігалася певна купівля.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite мало змінилися в п'ятницю.
Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX не змінились, оскільки сильніші, ніж очікувалось, дані по індексу споживчих цін за січень посилили очікування подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії.
Загальний індекс споживчих цін у січні досягнув дворічного максимуму, тоді як базовий індекс споживчих цін залишився значно вищим за цільовий показник Банку Японії у 2%.
Ці показники надали більше довіри до прогнозу Банку Японії щодо позитивного циклу високих темпів зростання заробітної плати та підвищення інфляції цього року, що дає центральному банку більше простору для підвищення відсоткових ставок. У січні Банк Японії підвищив ставки на 25 базисних пунктів.
Але ділова активність в Японії залишалася змішаною, а дані індексу менеджерів із закупівель показали, що виробнича активність у лютому скоротилася восьмий місяць поспіль. Однак активність у сфері послуг продовжувала впевнено зростати, утримуючи загальну активність на території зростання.
Азійські ринки перебували у вузькому діапазоні на тлі невизначеності щодо торговельних мит Трампа. Президент США попередив, що вищі мита на такі галузі, як автомобілі та напівпровідники, можуть бути запроваджені вже на початку квітня.
Австралійський ASX 200 впав на 0,2%, збільшивши втрати до п'ятої сесії поспіль, оскільки інвестори продовжували фіксувати прибуток з недавніх рекордних максимумів. Але компанія Domain Holdings була лідером на місцевих ринках, подорожчавши майже на 50% після пропозиції про поглинання на суму $1,7 млрд від американської компанії CoStar Group Inc.
Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,2% на тлі політичних потрясінь, оскільки місцеві ЗМІ повідомили, що імпічментований президент Юн Сук Йол був затриманий поліцією.
Сінгапурський індекс Straits Times не змінився, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття. Індійські ринки перебувають у стані стійкого спаду з середини 2024 року на тлі постійних побоювань щодо уповільнення економічного зростання.
Загрози запровадження американських мит проти країни ще більше збентежили індійські ринки.
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