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Волл-стріт знизився, оскільки слабкі прогнози Walmart викликають занепокоєння щодо споживчого попиту
07:44 21.02.2025 |
Американські акції розпродавалися в четвер, оскільки тривале занепокоєння з приводу мит і невтішний прогноз Walmart знизили апетит інвесторів до ризику.
Широкий розпродаж призвів до того, що всі три основні фондові індекси США опинилися в мінусі, причому найбільших втрат зазнав індекс «блакитних фішок» Dow, який втратив 1,01%. S&P 500 обірвав свою дводенну серію рекордних максимумів на закритті.
Ціни на золото підскочили до рекордно високого рівня, що свідчить про втечу в безпечне місце на тлі зростаючої невизначеності.
Walmart, найбільша в світі роздрібна мережа, надала прогнози продажів і прибутку на поточний фінансовий рік, які не виправдали очікувань аналітиків, що свідчить про зниження споживчого попиту.
«Оскільки споживачі є рушійною силою 70% економіки США, слабкі прогнози Walmart викликали певну нервозність щодо стану здоров'я споживачів і потенційних споживчих витрат у майбутньому», - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Фейрфілді, штат Коннектикут.
«Це призвело до певного тиску на продаж акцій Walmart, який поширився на весь ринок», - додав Павлік.
Акції Walmart впали на 6,5%, тоді як інші великі рітейлери Target і Costco Wholesale втратили 2,0% і 2,6% відповідно.
Результати Walmart також дають уявлення про те, як компанія планує реагувати на зростаючий список оголошених президентом США Дональдом Трампом мит.
У середу цей список був розширений за рахунок пиломатеріалів, автомобілів, напівпровідників і фармацевтичних препаратів.
«Не можна говорити про невизначеність, якщо не згадати про мита, чи не так? Це була дуже волатильна тема», - сказав Майк Діксон, керівник відділу досліджень Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна.
«Чи використовує Трамп це як інструмент торгу? Чи серйозно він ставиться до цього? На кого це вплине? Ви вже багато чого бачили».
Останні економічні дані, в тому числі кількість заявок на допомогу з безробіття та виробнича активність в Атлантичному регіоні, свідчать про те, що економіка США наразі перебуває в хорошій формі, що відповідає нещодавнім коментарям керівників Федеральної резервної системи США.
Але деякі економісти побоюються, що на ринку праці можливі перебої через тисячі федеральних службовців, нещодавно звільнених Департаментом ефективності уряду мільярдера Ілона Маска (DOGE).
Промисловий індекс Dow Jones впав на 450,94 пункту, або 1,01%, до 44 176,65, S&P 500 - на 26,63 пункту, або 0,43%, до 6 117,52, а Nasdaq Composite - на 93,89 пункту, або 0,47%, до 19 962,36.
Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше втратив фінансовий сектор, впавши на 1,6%. Енергетика отримала найбільший відсотковий приріст, піднявшись на 1,0%.
Palantir Technologies, яка надає урядам такі послуги, як програмне забезпечення, що візуалізує позиції армії, втратила 5,2% після заяви Пентагону в середу про те, що він розглядає можливість скорочення бюджету на 2026 фінансовий рік.
Акції Alibaba Group, що котируються на американських біржах, зросли на 8,1% після того, як китайська компанія електронної комерції повідомила про прибуток у третьому кварталі, що перевищив консенсус-прогноз.
Акції Hasbro підскочили на 13,0% після того, як виробник іграшок перевершив квартальні оцінки прибутку і доходів.
Акції компанії Baxter International, що виробляє медичне обладнання, зросли на 8,5% після того, як компанія надала кращий, ніж очікувалося, прогноз прибутку на 2025 рік.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,13 до 1. На NYSE було зафіксовано 125 нових максимумів і 72 нових мінімуми.
На Nasdaq 1 617 акцій зросли, а 2 734 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,69 до 1.
Індекс S&P 500 показав 10 нових 52-тижневих максимумів і три нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 54 нових максимуми і 132 нових мінімуми.
Обсяг торгів на американських біржах склав 16,36 мільярдів акцій, порівняно з 15,57 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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