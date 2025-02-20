Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, різко знижується до єни

Курс долара США слабо опускається в парах з євро і фунтом стерлінгів, різко падає до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,36%.

Трейдери оцінюють протокол січневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), за підсумками якого базову процентну ставку було залишено на рівні 4,25-4,5% річних.

Як випливає з протоколу, керівники ФРС висловлювали занепокоєння тим, що імпортні мита та інші економічні плани президента США Дональда Трампа можуть уповільнити прогрес у поверненні інфляції до цільового рівня у 2%.

Учасники січневого засідання Федрезерву ясно дали зрозуміти, що "хотіли б побачити подальший прогрес у боротьбі з інфляцією, перш ніж вносити додаткові корективи в цільовий діапазон ставки". Вони вважають, що їм може "знадобитися час" для оцінки мінливих перспектив, ідеться в протоколі.

Тон протоколу загалом відповідає нещодавнім заявам голови ФРС Джерома Павелла в Конгресі про відсутність необхідності поспішати з подальшим зниженням ставки.

Ринки також аналізують нові заяви президента США Дональда Трампа, який у середу підтвердив, що оголосить про нові мита наступного місяця або навіть раніше, і додав деревину та пиломатеріали до переліку товарів, ввезення яких до Штатів обкладатиметься тарифами.

Трамп також допустив можливість укладення нової торговельної угоди між США і Китаєм.

Євро за даними на 14:46 EET у четвер торгується з підвищенням на 0,16% від рівня закриття попереднього дня, по $1,0441. Фунт зріс на 0,17%, до 1,2609.

Вартість долара в парі з єною впала на 0,91%, до 150,09 єни.

"Місцеві інвестори, схоже, вражені тим, що офіційна влада практично не відреагувала на нещодавнє зростання прибутковості японських держоблігацій і припускають, що цього літа Банк Японії знову підвищить процентну ставку", - зазначив аналітик ING Кріс Тернер.

Експерт вважає, що вихід січневого звіту за споживчими цінами в Японії може надати нового імпульсу зниженню пари долар/єна, проте не очікує, що вона опуститься набагато нижче позначки 150.