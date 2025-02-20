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В Україні зростає кредитування малого та середнього бізнесу - Пишний
14:54 20.02.2025 |
Частка гривневих кредитів для малих та середніх підприємств зростає швидкими темпами, а їхній обсяг упродовж минулого року зріс на 22,1%.
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці голова Національного банку України Андрій Пишний, коментуючи Огляд банківського сектору за четвертий квартал 2024 року та рік загалом.
"Кредитування. Тут банки перевершили будь-які очікування початку 2024 року. За рік приріст обсягу кредитів для бізнесу становив 20,6%. Дещо швидше збільшувалися чисті гривневі кредити МСП - на 22,1% за рік. Їхня частка в чистому гривневому портфелі кредитів бізнесу зросла до 60,2%", - написав Пишний.
Чисті гривневі кредити бізнесу зростають півтора року поспіль, уточнив він. Водночас скорочується частка позик за програмою "Доступні кредити 5-7-9%": за рік до 33,7% у чистому гривневому портфелі бізнесу.
Зросла й частка гривневих кредитів зі строком погашення понад три роки - до 25,2%, наголосив Пишний. За рік обсяг цих кредитів зріс на 58%.
У НБУ заявляють також про зародження тренду, пов'язаного з пожвавленням інвестиційного попиту бізнесу.
Крім того, на 39,9% за рік зріс обсяг чистих гривневих кредитів населенню.
"Загалом якість кредитного портфеля поліпшується, все більше відчувається зростання конкуренції між банками за якісного клієнта", - підсумував очільник НБУ.
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