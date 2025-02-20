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Європейські фондові ринки здебільшого зростають у четвер, окрім британського
12:47 20.02.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в четвер, за винятком британського індикатора.
Інвестори вивчають корпоративну звітність, а також оцінюють протокол січневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), що зазначає стурбованість керівників ФРС тим, що імпортні мита та інші економічні плани президента США Дональда Трампа можуть сповільнити прогрес у поверненні інфляції до цільового рівня в 2%.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 о 12:00 EET виріс на 0,34%, до 553,96 пункту.
Німецький DAX додав 0,61%, французький CAC 40 - 0,74%, італійський FTSE MIB - 0,4%, іспанський IBEX 35 - 0,66%. Британський FTSE 100 опустився на 0,17%.
Найбільше зростання в складі Stoxx 600 демонструють котирування акцій данської ISS A/S (+11,3%), що займається комплексною експлуатацією та обслуговуванням об'єктів нерухомості.
Папери британської генерувальної компанії Centrica підвищуються в ціні на 7,7% після сильної звітності та анонсу зворотного викупу акцій.
Акції Schneider Electric дорожчають на 5,7%. Компанія відзвітувала про рекордний річний продаж і прибуток.
Капіталізація іспанської Repsol збільшується на 5,2%, попри слабку звітність. Repsol повідомила про скорочення чистого прибутку на 45% у 2024 році, скоригованого - на 34%.
Ринкова вартість Lloyds Banking Group зростає на 4,1% після повідомлення про виплату дивідендів і запуску програми зворотного викупу акцій на 1,7 млрд фунтів ($2,1 млрд).
Найсильніше знижуються котирування нідерландської Aegon (-8,2%), французької Carrefour (-7,9%), яка представила річну звітність, що розчаровує, а також данської Zealand Pharma (-5,5%).
Капіталізація Airbus зменшується на 1,2%, попри позитивні фінансові результати. Компанія збільшила чистий прибуток у четвертому кварталі в 1,7 раза.
Папери Mercedes-Benz дешевшають на 1,4%. Автовиробник повідомив про падіння чистого прибутку на 18% у жовтні-грудні.
Акції Renault втрачають 1,7% вартості. Компанія скоротила чистий прибуток майже втричі у 2024 році.
Тим часом ринкова вартість інших автовиробників підвищується, зокрема Bayerische Motoren Werke AG - на 1,6%, Volkswagen - на 0,9%, Stellantis - на 1,3%.
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