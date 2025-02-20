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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7602 грн/$1
12:42 20.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 лютого 2025 року.
|Показник
|19.02.2025
|20.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6680
|41.7602
|0.22
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 20 лютого- 41,6814 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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