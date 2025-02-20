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Золото встановило новий максимум на тлі побоювань щодо мит Трампа
09:08 20.02.2025 |
Ціни на золото зросли до рекордного максимуму в четвер, оскільки інвестори звернулися до злитків в пошуках безпеки через побоювання, що митні плани президента США Дональда Трампа призведуть до інфляції і глобальної торговельної війни.
О 08:21 EET спот-ціна на золото зросла на 0,5% до 2 945,83 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 2 947,11 доларів раніше в ході сесії.
Цього року золото подорожчало на 12% і вдесяте досягло нового піку на побоюваннях щодо мит Трампа.
Ф'ючерси на американське золото в четвер виросли на 0,9% до $2 963,80.
«Невизначені перспективи світової торгівлі та інфляції виявляються сприятливими для золота і діють, щоб наблизити рівень в $3 000», - сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.
З моменту своєї інавгурації Трамп запровадив 10-відсоткові мита на китайський імпорт і 25-відсоткові мита на сталь і алюміній. У середу він заявив, що оголосить про мита на пиломатеріали, автомобілі, напівпровідники та фармацевтичну продукцію «протягом наступного місяця або раніше».
Протокол останнього засідання Федеральної резервної системи показав в середу, що початкові політичні пропозиції Трампа викликали занепокоєння щодо зростання інфляції і підтвердили продовження паузи в зниженні ставок.
Незважаючи на ймовірність меншого зниження ставок цього року, учасники ринку зберігають загальний «бугаєвий» прогноз щодо золота.
«Золото має і повинно продовжувати отримувати вигоду від високого попиту на фізичному ринку, підкріпленого стійкими закупівлями з боку центральних банків, а також від того, що ETF на фізичне золото переходять від продавців до маржинальних покупців», - сказав Тревор Йейтс, аналітик Global X.
Золото розглядається як засіб хеджування від геополітичних ризиків та інфляції, але вищі процентні ставки знижують привабливість цього недохідного активу.
«Якщо ми подивимося на потенційні ризики, які можуть сповільнити зростання цін на золото, то попит на притулок може дещо знизитися, якщо мирна угода між Росією і Україною наблизиться до завершення», - сказав Уотерер.
У середу Трамп назвав президента України Володимира Зеленського «диктатором» і попередив, що він повинен діяти швидко, щоб забезпечити мир, інакше він ризикує втратити свою країну.
Спотове срібло подорожчало на 0,5% до 32,88 доларів за унцію. Платина подорожчала на 0,4% до $976,00, а паладій - на 0,6% до $973,87.
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