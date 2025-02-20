Акції в Азії падають на хвилюванні щодо мит Трампа. Гонконг падає, позаяк імпульс штучного інтелекту згасає

Більшість азіатських акцій впали в четвер на тлі постійного занепокоєння з приводу високих процентних ставок в США і підвищення торгових мит, а ринки Гонконгу зазнали значних втрат, оскільки ралі на базі штучного інтелекту втратило обертів.

Регіональні ринки отримали слабку підтримку від Волл-стріт, яка завершилася помірно-позитивною динамікою, а індекс S&P 500 досяг рекордного максимуму. Але зростання було обмеженим на тлі погіршення апетиту до ризику.

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах після того, як президент Дональд Трамп заявив, що наступний раунд мит - 25% мита на автомобілі, фармацевтичну продукцію і напівпровідники - буде введений протягом наступного місяця. Трамп також відзначив мита на імпорт пиломатеріалів.

Коментарі Трампа щодо мит сколихнули чутливі до торгівлі азійські ринки: японський Nikkei 225 втратив 1,7%. Індекс TOPIX знизився на 1,5%.

Японські автомобільні гіганти, такі як Toyota Motor Corp і Honda Motor Co Ltd, впали більш ніж на 2% кожен, враховуючи, що вони сильно залежать від американських продажів. Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,6% після сильного зростання минулого тижня, а сінгапурський індекс Straits Times втратив 0,1%.

Австралійський ASX 200 знизився на 1,3%, оскільки основні експортні товари країни, ймовірно, зіткнуться з тиском американських мит.

Австралійські акції також опинилися під тиском сильніших, ніж очікувалося, даних по зайнятості за січень.

Хоча ці дані свідчать про збереження стійкості в деяких аспектах економіки, вони також дають Резервному банку Австралії більше стимулів для збереження яструбиної політики. Раніше цього тижня центральний банк знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів, але попередив, що залишатиметься «яструбиним» щодо подальшого пом'якшення монетарної політики.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на флет, оскільки індійські ринки також були вражені нещодавніми погрозами підвищення торгових мит США проти країни.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати в Азії в четвер, втративши 2,2%, оскільки він продовжив відступати від п'ятимісячних максимумів.

Акції важких інтернет-компаній і компаній технологічного сектору мали найбільшу вагу на індексі, оскільки ралі в цьому секторі, що підтримувалося штучним інтелектом, вичерпало себе.

У той час як оптимізм щодо DeepSeek підживлював тривале ралі китайських технологій з кінця січня, слабкі прибутки інтернет-гіганта Baidu, опубліковані на початку цього тижня, послужили протверезним нагадуванням про слабкі економічні умови в Китаї.

Акції Baidu Inc впали більш ніж на 2%, в той час як аналогічна компанія Alibaba Group Holding Ltd, яка повідомить про прибутки пізніше в четвер, втратила 2,5%.

Ринки континентального Китаю також відступили, хоча і меншою мірою, оскільки основна увага була зосереджена на додаткових заходах стимулювання з боку Пекіну. У четвер Народний банк Китаю залишив базову кредитну ставку без змін на рекордно низькому рівні.

Китайські ринки також дещо скоротили втрати після того, як Трамп заявив про можливість укладення торговельної угоди з Пекіном.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили 0,4% і 0,2% відповідно. Ці два індекси також певною мірою виграли від ралі штучного інтелекту, але на останніх сесіях торгувалися в межах діапазону.

Китай також зазнає більших торговельних перешкод з боку США після того, як Трамп запровадив 10%-ві мита проти країни на початку лютого.