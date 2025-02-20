Єна зростає, долар стабільний, оскільки трейдери оцінюють митні ризики та перспективи політики

Єна зміцнилася, а долар США утримався в четвер, оскільки інвестори розмірковували над тим, що означатиме остання митна політика президента США Дональда Трампа для світової економіки і як вона може вплинути на перспективи процентних ставок провідних центральних банків.

Геополітика також стала важливою після того, як Трамп назвав президента України Володимира Зеленського «диктатором» на тлі переговорів про припинення російсько-української війни.

Рух валют був помірним на обережних азіатських торгах, за винятком єни, яка зросла до більш ніж двомісячного максимуму 150,62 за долар, чому сприяла втеча в безпечне місце через занепокоєння щодо впливу мит Трампа, а також бетів на подальше підвищення ставок Банком Японії цього року.

Фунт стерлінгів відступив від двомісячного максимуму і востаннє становив $1,2594.

Євро не змінився і склав $1,0422 після падіння на попередній сесії, оскільки провідні політики Європейського центрального банку зайняли протилежні позиції щодо інфляційних ризиків і того, наскільки сильно банк стримує економічне зростання.

У середу Трамп заявив, що оголосить про мита, пов'язані з імпортом деревини, автомобілів, напівпровідників і фармацевтичних препаратів «протягом наступного місяця або раніше». Це перегукується із заявами, зробленими днем раніше, про запровадження мит на автомобілі «в районі 25%» і аналогічних мит на напівпровідники та фармацевтику.

Окремо Трамп також заявив, що збирається працювати з республіканцями в Конгресі, щоб значно знизити податки для фізичних і юридичних осіб.

Хоча директиви Трампа, особливо ті, що стосуються мит, викликали волатильність і почуття обережності на ринках, останні ринкові рухи у відповідь були більш стриманими, оскільки інвестори звикли до його тактики.

«Він перебуває на посаді вже близько місяця, спочатку ми бачили великий вплив його заяв щодо податкової політики на фінансові ринки, і я думаю, що ринки пристосувалися до його стилю ... а також до його транзакційного підходу до формування політики», - сказала валютний стратег Керол Конг з Commonwealth Bank of Australia.

«Він любить використовувати мита в якості переговорної тактики, тому те, що він говорить, може відрізнятися від того, що насправді вводиться».

По відношенню до кошика валют долар коливався біля тижневого максимуму на рівні 107,15.

Протокол останнього засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, опублікований в середу, показав, що початкові пропозиції Трампа викликали занепокоєння серед чиновників ФРС щодо прискорення інфляції і посилили їх терплячий підхід до зниження ставок.

«Протокол січневого засідання FOMC підкреслив раніше висловлені думки Комітету щодо інфляції та ринку праці», - сказав старший економіст Westpac Мантас Ванагас.

«Залишається значна невизначеність щодо шляху інфляції, враховуючи потенційні зміни в торговельній та імміграційній політиці США».

Австралійський долар востаннє торгувався на 0,07% вище на рівні $0,6350 після змішаного звіту по зайнятості, який показав, що зайнятість перевищила прогнози другий місяць поспіль в січні, проте рівень безробіття все ще продовжує зростати.

Новозеландський долар не змінився на рівні $0,5705.

Голова Резервного банку Нової Зеландії Адріан Орр заявив у четвер, що для того, щоб банк знову знизив облікову ставку на 50 базисних пунктів, як це було зроблено на останньому засіданні цього тижня, потрібен економічний шок.

Тим часом Китай у четвер залишив базові кредитні ставки без змін на рівні щомісячної фіксації, як і очікувалося, оскільки влада не поспішає з монетарним стимулюванням, надаючи пріоритет фінансовій та валютній стабільності.

Офшорний юань востаннє виріс на 0,1% до 7,2788 за долар.