S&P 500 піднявся до рекордного максимуму на закритті після аналізу протоколу ФРС

Американські фондові індекси завершили торги в середу незначним зростанням, а індекс S&P 500 досяг другого поспіль історичного максимуму на закритті, оскільки інвестори ретельно вивчали протокол січневого засідання Федеральної резервної системи і засвоювали митні плани президента США Дональда Трампа.

Всі три основні фондові індекси США виросли в цей день.

На січневому засіданні ФРС центральний банк США залишив ключову процентну ставку без змін. Згідно з протоколом, політики висловили занепокоєння щодо тривкої інфляції та потенційного впливу політичних пропозицій Трампа, зокрема мит, на їхні зусилля щодо зниження зростання цін до цільового показника.

«У протоколі обговорювалося, що попереду може бути певне уповільнення економічного зростання», - сказав Пол Нолте, старший радник з питань статків і ринковий стратег Murphy & Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс. «Можливо, це змушує інвесторів замислитися над тим, що ФРС може знизити ставки. Це все ще залишається на столі».

«Тим не менш, (ФРС) не бажає нічого робити, поки не отримає трохи більше ясності щодо того, як виглядатимуть тарифи, - додав Нолте. «Так що з цієї точки зору (це) вичікувальна позиція».

У вівторок Трамп оголосив, що запровадить мита «в районі 25%» на автомобілі, напівпровідники та фармацевтичну продукцію, що стало останнім із низки заходів, які викликали занепокоєння щодо наслідків глобальної торговельної війни.

«Я думаю, що люди починають розглядати це як розмінну монету або хвастощі, більше гавкає, ніж кусає», - сказав Нолте.

Міністерство торгівлі повідомило, що в січні обсяги будівництва житла впали на 9,8%, що пов'язано з низьким попитом, підвищеними іпотечними ставками і низкою незвично холодних погодних умов.

Житлові фонди показали гірші результати, знизившись на 1,5%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 71,25 пункту, або на 0,16%, до 44 627,59. S&P 500 виріс на 14,57 пунктів, або на 0,24%, до 6 144,15, а Nasdaq Composite піднявся на 14,99 пунктів, або на 0,07%, до 20 056,25.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільший відсотковий приріст отримав сектор охорони здоров'я, в той час як матеріальні та фінансові сектори відставали.

Сезон звітності за четвертий квартал наближається до фінішної прямої, і 74% компаній, що входять до S&P 500, показали кращі результати, ніж очікувалося, згідно з даними LSEG.

Аналітики прогнозують зростання прибутку S&P 500 у четвертому кварталі на 15,3% у річному обчисленні, що є значним покращенням порівняно з прогнозом 9,6% на початку року, згідно з даними LSEG.

Виробник електричних вантажівок Nikola впав на 39,1% після того, як подав заяву про захист від банкрутства за Главою 11.

Компанія Celanese, що виробляє спеціалізовану хімічну продукцію, впала на 21,5% після того, як повідомила про квартальні збитки.

Акції Shift4 впали на 17,5% після публікації результатів за четвертий квартал і новин про те, що платіжний процесор погодився купити Global Blue в угоді вартістю $2,5 млрд.

Акції Global Blue підскочили на 17,5%.

Акції Analog Devices зросли на 9,7% після того, як перевершили квартальні прогнози прибутку і виручки.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,1 до 1. Було зафіксовано 254 нових максимумів і 101 новий мінімум.

На Nasdaq 1 962 акції зросли, а 2 389 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,22 до 1.

Індекс S&P 500 показав 28 нових 52-тижневих максимумів і сім нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 96 нових максимумів і 119 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,36 мільярдів акцій, порівняно з 15,57 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.