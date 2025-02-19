Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни

Курс долара США підвищується в парах з євро і фунтом стерлінгів, знижується до єни.

Трейдери оцінюють статдані, що надходять, а також нові заяви американського президента Дональда Трампа щодо торговельних мит, які посилюють побоювання зростання інфляційного тиску в США.

Напередодні Трамп дав зрозуміти, що, можливо, оголосить на початку квітня про введення мит у 25% на імпорт у США автомобілів, напівпровідникових компонентів і фармацевтичної продукції.

У середу трейдери чекають публікації протоколу січневого засідання Федеральної резервної системи, за підсумками якого базову ставку було залишено на рівні 4,25-4,5% річних.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.

Пара євро/долар за даними на 14:43 EET в середу торгується на рівні $1,043, на 0,15% нижче, ніж на закриття попередньої сесії.

Аналітик City Index і FOREX.com Фавад Разакзада відзначає відсутність явних каталізаторів для ослаблення євро, крім заяв Трампа з приводу мит. Експерт очікує, що тарифи чинитимуть більш відчутний вплив на економіку єврозони, політику ЄЦБ і, як наслідок, курс євро в найближчі місяці.

"Хоча ще не ясно, чи будуть запроваджені торговельні мита, однієї тільки загрози їх введення досить, щоб стримувати пару євро/долар", - пише Разакзада. Він зазначив, що побоювання щодо тарифів поки що нівелюються оптимізмом, пов'язаним з переговорами щодо України.

Курс фунта знизився на 0,25%, до $1,2582.

Споживчі ціни у Великій Британії в січні зросли на 3% у річному виразі, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни.

Інфляція прискорилася порівняно з грудневими 2,5% і оновила максимум із березня.

Аналітики, опитані Bloomberg, у середньому прогнозували більш помірне прискорення темпів зростання споживчих цін, до 2,8%.

Після виходу цих даних трейдери змінили свої прогнози для ключової відсоткової ставки Банку Англії і більше не демонструють повної впевненості навіть у двох зниженнях на 25 базисних пунктів кожне до кінця року.

Учасники ринку тепер чекають зменшення ставки до кінця року лише на 49 б.п. Минулого тижня трейдери бачили 50%-ву ймовірність того, що знижень буде ще три, на 25 б.п. кожне.

Вартість долара в парі з єною зменшилася на 0,14%, до 151,85 єни.

Обсяг японського експорту в січні збільшився на 7,2% порівняно з тим самим місяцем минулого року, рекордними темпами із серпня, і сягнув 7,863 трлн єн ($51,8 млрд), повідомило в середу міністерство фінансів країни. Японський імпорт підскочив на 16,7% (до 10,622 трлн єн), продемонструвавши найактивніше зростання з січня 2023 року.

У січні Японія зафіксувала зовнішньоторговельний дефіцит у розмірі 2,759 трлн єн порівняно з 1,767 трлн єн у тому ж місяці роком раніше. У 2024 році загалом дефіцит становив 5,332 трлн єн проти 9,522 трлн єн роком раніше.

Член ради керівників японського ЦБ Хадзіме Таката вважає, що Банку Японії слід продовжувати посилення грошово-кредитної політики.

"Важливо поступово коригувати політику, навіть після січневого підйому ставки, щоб ризик підвищення цін і фінансового перегріву не став реальністю", - заявив Таката на зустрічі з представниками бізнесу в середу.

За словами Такати, ставку може бути знову збільшено, якщо компанії продовжать перекладати на споживачів зростання витрат, підвищувати зарплати і капіталовкладення.

Багато експертів вважають, що Банк Японії може знову підняти ставку влітку поточного року, пише The Wall Street Journal.

