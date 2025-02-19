Індекс українських акцій на Варшавській біржі обвалився на 8%

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE), який швидко ріс в останні дні на оптимізмі щодо мирних переговорів, зранку середи обвалився на 8,07% на новинах про критику президентом США Дональдом Трампом президента України Володимира Зеленського, його значення знову нижче довоєнного рівня - 558,30 пунктів.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland знизився у середу на 6,13%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 10,86% і 5,42%, KSG-Agro - на 8,46%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" - на 5,05%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які в останні дні дорожчали найбільше, також втратили в ціні 5%.

Крім того, на 11,07% обвалився курс акцій найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.

Акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку дня середи подешевшали на 3,13%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo - на 3,44%.

На ринку єврооблігацій також спостерігається песимізм: в залежності від термінів погашення їх курс зменшився на 0,7%-3,1%, на 0,54% подешевшали й ВВП-варранти.

"Стає очевидним, що навряд ми погодимося на їхній "мир". Тож на нас, мабуть, чекає довга війна чи втрата незалежності. Рівень непередбачуваності збільшився до показників лютого 2022 року. Тримаємося", - описав свої настрої після зустрічі російської та американської делегацій в Ер-Ріяді та нічного виступу Трампу засновник monobank Олег Гороховський у телеграм.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.