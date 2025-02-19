Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекс українських акцій на Варшавській біржі обвалився на 8%

13:27 19.02.2025 |

Фінанси

 

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE), який швидко ріс в останні дні на оптимізмі щодо мирних переговорів, зранку середи обвалився на 8,07% на новинах про критику президентом США Дональдом Трампом президента України Володимира Зеленського, його значення знову нижче довоєнного рівня - 558,30 пунктів.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland знизився у середу на 6,13%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 10,86% і 5,42%, KSG-Agro - на 8,46%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" - на 5,05%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які в останні дні дорожчали найбільше, також втратили в ціні 5%.

Крім того, на 11,07% обвалився курс акцій найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.

Акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку дня середи подешевшали на 3,13%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo - на 3,44%.

На ринку єврооблігацій також спостерігається песимізм: в залежності від термінів погашення їх курс зменшився на 0,7%-3,1%, на 0,54% подешевшали й ВВП-варранти.

"Стає очевидним, що навряд ми погодимося на їхній "мир". Тож на нас, мабуть, чекає довга війна чи втрата незалежності. Рівень непередбачуваності збільшився до показників лютого 2022 року. Тримаємося", - описав свої настрої після зустрічі російської та американської делегацій в Ер-Ріяді та нічного виступу Трампу засновник monobank Олег Гороховський у телеграм.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5705
  0,0151
 0,04
EUR
 1
 43,4661
  0,0507
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2565  0,04 0,10 41,8969  0,05 0,11
EUR 43,2385  0,03 0,06 43,9281  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,13 0,31 41,6950  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес