Фінансові новини
- |
- 19.02.25
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6680 грн/$1
12:40 19.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 лютого 2025 року.
|Показник
|18.02.2025
|19.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5565
|41.6680
|0.27
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 лютого- 41,5554 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу - Залужний у відповідь на запитання про вибори
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 16-ий пакет санкцій проти Росії
|Сизранський НПЗ атакували дрони: на об'єкті почалася пожежа
|Макрон розповів, яким бачить розміщення європейських військ в Україні
|Трамп підтримав потенційне розміщення європейських військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні зросла кількість підозрілих фінансових операцій
|Індекс українських акцій на Варшавській біржі обвалився на 8%
|МТСБУ в січні збільшило кількість та загальну суму виплат із ФЗП у 2,1 раза
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6680 грн/$1
|Європейські фондові ринки торгуються без єдиної динаміки
|125 ТБ на секунду: нове оптоволокно з нейромережами збільшує пропускну здатність у 10 000 разів
Бізнес
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
|Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються
|Intel може бути розділена: TSMC та Broadcom зацікавились придбанням частин бізнесу компанії
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска
|Tesla засудила багатьох китайців, які скаржилися на відмову гальм, місцевій пресі заборонено критикувати компанію
|ЄС пом'якшує правила щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій
|Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta — Financial Times