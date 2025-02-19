Європейські фондові ринки торгуються без єдиної динаміки

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи торгуються різноспрямовано в середу.

Інвестори вивчають корпоративну звітність, що надходить, нові заяви президента США Дональда Трампа щодо мит, а також продовжують стежити за переговорами про врегулювання російсько-української війни.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:55 EET піднявся на 0,04%, до 557,42 пункту.

Німецький DAX зріс на 0,18%, італійський FTSE MIB - на 0,82%. Британський FTSE 100 опустився на 0,06%, французький CAC 40 - на 0,14%, іспанський IBEX 35 - на 0,24%.

Найбільше зростання у складі Stoxx 600 демонструють акції французького виробника кабельно-провідникової продукції Nexans (+8,5%), чипмейкера STMicroelectronics (+5,4%) і нідерландського страховика ASR Nederland (+4,2%).

Папери шведської оборонної компанії Saab AB дорожчають на 3,6%.

Котирування паперів представників ВПК переважно зростали останніми днями на заявах про необхідність зміцнення системи безпеки в Європі.

Капіталізація французької Thales у середу підвищується на 1,5%, італійської компанії Leonardo - на 3,2%.

Тим часом акції BAE Systems дешевшають на 1,1%, попри позитивну звітність. Компанія повідомила про зростання виручки на 14% у 2024 році - до 28,34 млрд фунтів стерлінгів ($35,7 млрд). Чистий прибуток компанії також підвищився - до 1,96 млрд з 1,85 млрд роком раніше, перевищивши консенсус-прогноз експертів, представлений Visible Alpha (1,95 млрд).

Дональд Трамп заявив у вівторок, що на початку квітня може запровадити 25%-ві мита на імпорт у США автомобілів, напівпровідникових компонентів і фармацевтичної продукції.

"Ймовірно, я скажу вам це 2 квітня, але це буде десь біля 25%", - сказав Трамп, під час відповіді на запитання про розмір можливих мит для автомобілів.

Котирування акції автовиробників переважно знижуються після цих заяв: папери Mercedes-Benz Group дешевшають на 0,7%, Bayerische Motoren Werke - на 0,4%, Volkswagen - на 1%, Renault - на 0,7%, "префів" Porsche - на 1,2%. Папери Stellantis підвищуються в ціні 0,4%.

Ринкова вартість європейських виробників товарів класу "люкс" також помітно скорочується, зокрема LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1,7%, Hermes - на 2,4%, Burberry - на 1,8%.

Раніше представники цього сегмента висловлювали впевненість у тому, що вони зможуть використовувати свої цінові можливості для компенсації будь-якого потенційного впливу митних тарифів, що запроваджуються в США.

Капіталізація HSBC Holdings підвищується на 0,6%. Британський банк зафіксував чистий прибуток у четвертому кварталі 2024 року проти збитку роком раніше, до того ж результат перевершив прогнози ринку.

Папери Glencore Plc подешевшали на 5,5% після того, як компанія несподівано повідомила про чистий збиток у 2024 році. Її виручка також не виправдала прогнозів.

Котирування акцій Philips впали на 11,4%. Компанія зафіксувала чистий збиток і скоротила виручку в четвертому кварталі.

Philips і Glencore входять до трійки компаній, акції яких демонструють найсильніше зниження у складі Stoxx 600.