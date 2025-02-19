125 ТБ на секунду: нове оптоволокно з нейромережами збільшує пропускну здатність у 10 000 разів

Китайські дослідники з Шанхайського університету оголосили, що їм вдалося підвищити швидкість передачі даних через оптоволокно в 10000 разів у порівнянні з нинішніми стандартами. Враховуючи, що сучасні оптоволоконні лінії працюють на швидкості близько 100 Гбіт/с, нова технологія може досягати вражаючих 1 млн Гбіт/с (або 125 ТБ на секунду). Це стало можливим завдяки усуненню суворих обмежень на пропускну здатність традиційних оптоволоконних мереж.

Ті, хто знайомий із технологією оптоволокна, можуть здивуватися двічі:

1. Що такі швидкості взагалі можливі.

2. Що оптоволокно, яке вже вважається найшвидшим методом передачі даних, мало ще такий великий потенціал.

Адже неможливо змінити швидкість світла. Тож у чому секрет?

Виявляється, ми використовували оптоволокно не на повну потужність, навіть попри те, що воно значно перевершує мідні дроти, які все ще застосовуються в дата-центрах і серверних мережах. Річ у тім, що існує два типи оптоволоконних кабелів:

* Одномодове оптоволокно - використовується в основних мережах, стабільне, але має обмежену пропускну здатність, оскільки передає дані лише одним каналом.

* Багатомодове оптоволокно - теоретично має більший потенціал швидкості, але через перешкоди й перевантаження сигналу раніше не могло забезпечити стабільну роботу.

Через ці обмеження швидкість передачі даних в багатомодовому оптоволокні майже не зростала протягом десятиліть.

Як вчені розв'язали проблему?

Китайські дослідники запропонували вбудовувати крихітні нейромережі, розміром із піщинку солі, прямо в багатомодові оптоволоконні кабелі. Ці рішення дозволяють ефективно відокремлювати сигнали різних каналів, запобігаючи «плутанині» даних при передачі.

Команда тестує надтонкі волокна в лікарні на острові Хайнань / Шанхайський науково-технічний університет

Технологію протестували на відстані близько 2000 км між лікарнею на острові Хайнань та Шанхайським університетом. Експеримент підтвердив, що нове оптоволокно забезпечує набагато вищу швидкість передачі без втрат сигналу.

Якщо ця технологія буде впроваджена масово, то в усьому світі з'являться значно швидші інтернет-з'єднання. Можливо, це означатиме кінець очікувань при завантаженні файлів та стрімінгу відео в 8K.

Проте важливо розуміти, що це стосується не просто збільшення швидкості передачі даних, мова скоріш про розширення пропускної здатності. Тому, хоча завантаження стануть значно швидшими, ця технологія не розв'яже проблему високих пінгів під час онлайн-ігор з іншими континентами. Світло рухається швидко, але навіть з новими технологіями сервери не можуть «перестрибнути» через фізичні обмеження. Тому затримки в мережі, пов'язані з відстанню, все ще залишатимуться проблемою.