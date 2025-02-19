Ціни на золото зупинилися біля рекордних максимумів через мита Трампа. ФРС в центрі уваги

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в середу, але залишилися близькими до рекордних максимумів, оскільки президент США Дональд Трамп пригрозив ввести нові торгові мита на ключові імпортні товари в країну.

Невизначеність щодо процентних ставок також зросла в очікуванні нових сигналів від Федеральної резервної системи, а протокол січневого засідання центрального банку повинен бути опублікований сьогодні.

На останніх сесіях ціна на золото коливалася в межах діапазону, близького до рекордних максимумів, оскільки ринки боролися з деяким послабленням попиту на активи-прихістки, особливо на тлі переговорів про укладення мирного договору між Росією і Україною за посередництвом США.

Ринки також відзначили відносно менш виражену негативну реакцію на останню митну погрозу Трампа на тлі сподівань, що президент більше використовуватиме мита, як переговорну тактику.

О 07:27 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до 2 929,02 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в квітні подешевшали на 0,1% до 2 946,22 доларів за унцію.

У вівторок ввечері Трамп заявив, що запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів, фармацевтичних препаратів і напівпровідників, оскільки він критикував нібито несправедливі торговельні практики з іншими великими економіками.

Трамп заявив, що мита на автомобілі можуть бути введені вже у квітні, тоді як мита на ліки та мікросхеми будуть відкладені, щоб надати компаніям достатньо часу для налагодження роботи в США.

Остання митна загроза є частиною програми Трампа з використання імпортних мит для просування інтересів США. Президент підтвердив свої плани щодо взаємних мит проти основних торговельних партнерів США.

Але на ринках, орієнтованих на ризик, реакція на останні митні погрози Трампа була значно менш негативною, що свідчить про те, що інвестори стають дещо стійкішими до перспективи посилення торговельних суперечностей.

Азійські акції зазнали невеликих втрат, в той час як ф'ючерси на американські фондові індекси в середу торгувалися трохи вище.

Нещодавнє відтермінування Трампом мит проти Канади і Мексики також породило надію на те, що він буде використовувати мита більше як переговорну тактику, ніж як фактичне їх запровадження.

Інші дорогоцінні метали відступили. Ф'ючерси на платину впали майже на 1% до $1,000,95 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до $33,325 за унцію.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,5% до $9 418,95 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $4,5710 за фунт. Червоний метал постраждав від посиленої фіксації прибутку після значного зростання протягом минулого тижня.

Цього тижня ринки металів також очікували нових сигналів щодо процентних ставок, оскільки сьогодні ФРС опублікує протокол свого січневого засідання.

Центральний банк зберіг ставки на колишньому рівні і вказав на значно повільніші темпи зниження ставок цього року на тлі занепокоєння щодо стійкої інфляції і невизначеності в політиці.

Цього тижня має виступити ціла низка чиновників ФРС, які, як очікується, повторять заяву ФРС про відсутність зниження ставок в найближчому майбутньому.

Окрім ФРС, цього тижня увага також прикута до ключових показників індексу менеджерів із закупівель у США та інших великих економіках, які мають бути опубліковані найближчими днями.