Долар зміцнюється на тлі напруженості щодо України, ківі падає, оскільки РБНЗ знижує ставки

Долар США зміцнився в середу на тлі занепокоєння щодо мит і напруження щодо переговорів стосовно Росії та України, в той час як новозеландський долар знизився після того, як центральний банк здійснив надвелике зниження процентних ставок.

Резервний банк Нової Зеландії знизив свою базову ставку на 50 базисних пунктів до 3,75% в середу, як і очікувалося. З серпня центральний банк знизив ставки на 175 базисних пунктів, оскільки він намагається стимулювати мляву економіку і стримати зростання безробіття.

Ківі востаннє подешевшав на 0,3% до $0,5687 після цього рішення і банківських коментарів, які вказували на ймовірність подальшого зниження ставок.

На більш широкому ринку інвестори оцінили останню ноту в митному крещендо президента США Дональда Трампа і невизначеність після того, як перші мирні переговори щодо Росії та України завершилися без участі Києва і Європи за столом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодна мирна угода не може бути укладена за його спиною. Він відклав свій візит до Саудівської Аравії, запланований на середу, до 10 березня, щоб уникнути надання «легітимності» американо-російським переговорам.

Росія посилила свої вимоги, зокрема, наполягаючи на тому, що не потерпить надання членства в НАТО Києву.

У вівторок адміністрація Трампа заявила, що згодна провести додаткові переговори з Росією щодо припинення війни в Україні.

Надії на мирну угоду підняли курс євро до двотижневого максимуму минулого тижня, але останніми днями валюта блоку ЄС знизилася. Востаннє вона знизилася на 0,03% до $1,0442.

«Євро (трохи) неспокійний через чіткі розбіжності між США і Європою щодо війни в Україні», - сказав Шон Каллоу, старший валютний аналітик InTouch Capital Markets.

Долар виріс у вівторок, чому сприяло ослаблення євро, але залишається недалеко від двомісячного мінімуму 106,56, досягнутого в п'ятницю, незважаючи на нові обіцянки щодо мит.

У вівторок Трамп заявив, що має намір ввести мита на автомобілі «в районі 25%» і аналогічні мита на імпорт напівпровідників і фармацевтичної продукції.

«До тих пір, поки Трамп буде розглядатися як хлопчик, який кричав про мита, великі довгі позиції в доларах США будуть перебувати під тиском», - сказав Каллоу.

У перший місяць свого президентства Трамп розв'язав постійну хвилю поборів і митних погроз, підживлюючи невизначеність щодо наслідків як за кордоном, так і всередині країни.

Інвестори очікують на оприлюднення протоколу січневого засідання Федеральної резервної системи, яке має відбутися цього дня, щоб отримати підказки щодо того, як політики зважують ризик глобальної торговельної війни.

Ринки заклали в ціну близько 35 базисних пунктів скорочення ставок на 2025 рік.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика конкурентів, виріс на 0,04% до 107,04.

Єна зміцнилася на 0,05% до 152 за долар. Сильні дані по ВВП Японії за жовтень-грудень, опубліковані в понеділок, в поєднанні з нещодавньою високою інфляцією, посилили ставки на підвищення ставок.

Перспективи підвищення ставки на липневому засіданні Банку Японії зростають, але залишаються питання щодо темпів і масштабів подальшого посилення монетарної політики.

В центрі уваги буде виступ члена правління Хадзіме Таката, який має відбутися в середу, а також дані по національному індексу споживчих цін, що вийдуть в п'ятницю.

Курс фунта стерлінгів не змінився і склав $1,2613 після того, як на початку торгів в середу досяг двомісячного максимуму в $1,2641. Індекс інфляції у Великобританії буде опублікована пізніше в середу, після того, як у вівторок вийдуть дані, що свідчать про прискорення зростання заробітної плати у Великобританії.

Австралійський долар знизився на 0,07% до $0,63495 після того, як дані показали, що заробітна плата в Австралії в четвертому кварталі зросла найповільнішими річними темпами за останні два роки.

Резервний банк Австралії у вівторок знизив ставки, як і очікувалося, але застеріг від подальшого пом'якшення.