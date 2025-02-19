Фінансові новини
- |
- 19.02.25
- |
- 10:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зміцнюється на тлі напруженості щодо України, ківі падає, оскільки РБНЗ знижує ставки
07:57 19.02.2025 |
Долар США зміцнився в середу на тлі занепокоєння щодо мит і напруження щодо переговорів стосовно Росії та України, в той час як новозеландський долар знизився після того, як центральний банк здійснив надвелике зниження процентних ставок.
Резервний банк Нової Зеландії знизив свою базову ставку на 50 базисних пунктів до 3,75% в середу, як і очікувалося. З серпня центральний банк знизив ставки на 175 базисних пунктів, оскільки він намагається стимулювати мляву економіку і стримати зростання безробіття.
Ківі востаннє подешевшав на 0,3% до $0,5687 після цього рішення і банківських коментарів, які вказували на ймовірність подальшого зниження ставок.
На більш широкому ринку інвестори оцінили останню ноту в митному крещендо президента США Дональда Трампа і невизначеність після того, як перші мирні переговори щодо Росії та України завершилися без участі Києва і Європи за столом переговорів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодна мирна угода не може бути укладена за його спиною. Він відклав свій візит до Саудівської Аравії, запланований на середу, до 10 березня, щоб уникнути надання «легітимності» американо-російським переговорам.
Росія посилила свої вимоги, зокрема, наполягаючи на тому, що не потерпить надання членства в НАТО Києву.
У вівторок адміністрація Трампа заявила, що згодна провести додаткові переговори з Росією щодо припинення війни в Україні.
Надії на мирну угоду підняли курс євро до двотижневого максимуму минулого тижня, але останніми днями валюта блоку ЄС знизилася. Востаннє вона знизилася на 0,03% до $1,0442.
«Євро (трохи) неспокійний через чіткі розбіжності між США і Європою щодо війни в Україні», - сказав Шон Каллоу, старший валютний аналітик InTouch Capital Markets.
Долар виріс у вівторок, чому сприяло ослаблення євро, але залишається недалеко від двомісячного мінімуму 106,56, досягнутого в п'ятницю, незважаючи на нові обіцянки щодо мит.
У вівторок Трамп заявив, що має намір ввести мита на автомобілі «в районі 25%» і аналогічні мита на імпорт напівпровідників і фармацевтичної продукції.
«До тих пір, поки Трамп буде розглядатися як хлопчик, який кричав про мита, великі довгі позиції в доларах США будуть перебувати під тиском», - сказав Каллоу.
У перший місяць свого президентства Трамп розв'язав постійну хвилю поборів і митних погроз, підживлюючи невизначеність щодо наслідків як за кордоном, так і всередині країни.
Інвестори очікують на оприлюднення протоколу січневого засідання Федеральної резервної системи, яке має відбутися цього дня, щоб отримати підказки щодо того, як політики зважують ризик глобальної торговельної війни.
Ринки заклали в ціну близько 35 базисних пунктів скорочення ставок на 2025 рік.
Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика конкурентів, виріс на 0,04% до 107,04.
Єна зміцнилася на 0,05% до 152 за долар. Сильні дані по ВВП Японії за жовтень-грудень, опубліковані в понеділок, в поєднанні з нещодавньою високою інфляцією, посилили ставки на підвищення ставок.
Перспективи підвищення ставки на липневому засіданні Банку Японії зростають, але залишаються питання щодо темпів і масштабів подальшого посилення монетарної політики.
В центрі уваги буде виступ члена правління Хадзіме Таката, який має відбутися в середу, а також дані по національному індексу споживчих цін, що вийдуть в п'ятницю.
Курс фунта стерлінгів не змінився і склав $1,2613 після того, як на початку торгів в середу досяг двомісячного максимуму в $1,2641. Індекс інфляції у Великобританії буде опублікована пізніше в середу, після того, як у вівторок вийдуть дані, що свідчать про прискорення зростання заробітної плати у Великобританії.
Австралійський долар знизився на 0,07% до $0,63495 після того, як дані показали, що заробітна плата в Австралії в четвертому кварталі зросла найповільнішими річними темпами за останні два роки.
Резервний банк Австралії у вівторок знизив ставки, як і очікувалося, але застеріг від подальшого пом'якшення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 16-ий пакет санкцій проти Росії
ТОП-НОВИНИ
|Сизранський НПЗ атакували дрони: на об'єкті почалася пожежа
|Макрон розповів, яким бачить розміщення європейських військ в Україні
|Трамп підтримав потенційне розміщення європейських військ в Україні
|Трамп каже, що Україні треба вибори, бо у Зеленського «рейтинг 4%»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото зупинилися біля рекордних максимумів через мита Трампа. ФРС в центрі уваги
|Акції в Азії реагують на митну загрозу Трампа. Південна Корея зросла до п'ятимісячного максимуму
|Долар зміцнюється на тлі напруженості щодо України, ківі падає, оскільки РБНЗ знижує ставки
|S&P 500 піднявся до історичного максимуму закриття, в очікуванні протоколу ФРС
|Попит на первинних аукціонах ОВДП впав до мінімуму
|Страховики у січні-2025 збільшили збір платежів з ОСЦПВ в 2,1 рази, скоротили кількість договорів на 8,9%
Бізнес
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска
|Tesla засудила багатьох китайців, які скаржилися на відмову гальм, місцевій пресі заборонено критикувати компанію
|ЄС пом'якшує правила щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій
|Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta — Financial Times
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу