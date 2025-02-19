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АНАЛІТИКА

S&P 500 піднявся до історичного максимуму закриття, в очікуванні протоколу ФРС

07:45 19.02.2025 |

Фінанси

 

S&P 500 зі скрипом подолав свій попередній рекордний максимум закриття у вівторок на початку скороченого через свята тижня, коли сезон звітності завершується. Впливають протокол засідання Федеральної резервної системи США і геополітична невизначеність, що нагнітається на задньому плані.

Три основні фондові індекси коливалися між червоним і зеленим протягом більшої частини сесії, але всім трьом вдалося повернутися до зеленого кольору в останні хвилини торгів.

«Сьогодні трохи відчувається похмілля від триденних вихідних», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі. «Насправді мало що відбувається, що є приємною зміною, оскільки ми просто консолідуємося під потенційними новими історичними максимумами».

«У той же час у нас є протокол ФРС, який вийде завтра, і великі роздрібні прибутки, які також вийдуть пізніше цього тижня, - додав Детрік. «Але коли ви збираєте все це разом, ви отримуєте день, подібний до сьогоднішнього, коли потрібно просто «почекати і подивитися»».

Очікується, що в середу Федеральний резерв США оприлюднить протокол свого січневого засідання, на якому голосуючі члени вирішили залишити процентні ставки без змін, незважаючи на ознаки відновлення інфляції і невідомі масштаби і наслідки мит, якими погрожував президент Трамп.

Зауваження керівників Федеральної резервної системи США здебільшого дотримувалися того ж сценарію: президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер, члени правління Мішель Боумен і Крістофер Воллер заявили, що, на їхню думку, економічна сила і підвищена інфляція виправдовують утримання процентної ставки на незмінному рівні.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі повторила, що пауза в зниженні ставок є доречною, поки не буде досягнуто більш помітного прогресу в зниженні інфляції до цільового рівня ФРС 2%.

Протокол буде ретельно вивчатися на предмет підказок щодо подальших дій центрального банку, особливо в світлі останніх даних, які показують, що зростання цін набирає обертів, падіння споживчих настроїв і слабкіші, ніж очікувалося, роздрібні продажі.

«ФРС поводиться досить прозоро», - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services в Гаммонді, штат Індіана. «Є свідчення того, що економіка трохи сповільнюється, і я впевнений, що вони спостерігають за цим. Але я не думаю, що вони відчувають значний тиск, принаймні на даний момент, щоб знизити ставки найближчим часом».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 10,26 пунктів, або на 0,02%, до 44 556,34, S&P 500 - на 14,95 пунктів, або на 0,24%, до 6 129,58, а Nasdaq Composite - на 14,49 пунктів, або на 0,07%, до 20 041,26.

Сезон звітності за четвертий квартал вийшов на фінішну пряму: станом на п'ятницю 383 компанії з індексу S&P 500 відзвітували. Згідно з даними LSEG, 74% з них показали кращі результати, ніж очікувалося.

Наразі аналітики прогнозують зростання прибутку S&P 500 в четвертому кварталі на 15,3% в річному обчисленні, в порівнянні з 9,6%, які були на 1 січня.

Акції Intel підскочили на 16,1% після того, як на вихідних з'явилася інформація про те, що конкуренти Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. і Broadcom розглядають потенційні угоди, які можуть розділити виробника чіпів навпіл.

Цей крок дав поштовх індексу напівпровідникових компаній Філадельфії SE, який виріс на 1,7%.

Constellation Brands підскочив на 4,0% після того, як Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (NYSE:BRKa) оголосив про нові інвестиції в компанію в п'ятницю.

Мета-платформи впали на 2,8%, перервавши свою 20-сесійну переможну серію.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,53 до 1. На NYSE було зафіксовано 298 нових максимумів і 85 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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