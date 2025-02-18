Фінансові новини
- |
- 18.02.25
- |
- 19:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацкомісія виявила ще шість ризикованих для інвестицій проєктів
17:51 18.02.2025 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів.
Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 407, повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Зокрема, цього разу до списку сумнівних внесли:
* Sabre Trade Stocks;
* GTC FX;
* GreatBinary;
* WorldBinar;
* FXON;
* Arab Wealth Management.
Нацкомісія нагадала інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, також осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США та Росія домовилися про 4 принципи за підсумками переговорів в Ер-Ріяді - Рубіо
|США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні
|Стефанішина очікує, що Україна зрештою підпише угоду зі США про надра
|ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Страховики у січні-2025 збільшили збір платежів з ОСЦПВ в 2,1 рази, скоротили кількість договорів на 8,9%
|Мінфін вперше оголосив аукціон з обміну облігацій державної позики
|Нацкомісія виявила ще шість ризикованих для інвестицій проєктів
|У Нацбанку назвали банкноти, які підробляють найчастіше
|Курс долара до основних валют продовжує підвищуватися
|Goldman Sachs чекає подорожчання золота до $3,1 тис. за унцію до кінця 2025 року
|Індекс українських акцій на Варшавській біржі перевищив довоєнний рівень
Бізнес
|Tesla засудила багатьох китайців, які скаржилися на відмову гальм, місцевій пресі заборонено критикувати компанію
|ЄС пом'якшує правила щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій
|Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta — Financial Times
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів