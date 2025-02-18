Нацкомісія виявила ще шість ризикованих для інвестицій проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів.

Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 407, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, цього разу до списку сумнівних внесли:

* Sabre Trade Stocks;

* GTC FX;

* GreatBinary;

* WorldBinar;

* FXON;

* Arab Wealth Management.

Нацкомісія нагадала інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, також осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.