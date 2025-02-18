У Нацбанку назвали банкноти, які підробляють найчастіше

В Україні торік рівень підроблення банкнот національної валюти помірно зріс з надзвичайно низькими показниками 2022-2023 років, проте ситуація залишається контрольованою та не становить загрози для економіки країни.

Про це повідомив Національний банк України, передає Укрінформ.

"Так, за підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот. Тоді як у 2021 році цей показник був вищим і становив близько 7,1 підроблених банкнот", - ідеться у повідомленні.

Для порівняння, відповідно до інформації Європейського центрального банку, рівень підроблення банкнот у країнах Європейського Союзу в 2023 році був у понад три рази вищий і становив приблизно 16 банкнот євро (за підсумками 2021 року - 12 банкнот).

У Нацбанку зазначають, що найчастіше у 2024 році з обігу вилучалися банкноти двох номіналів: 500 грн (78% від загальної кількості вилучених підробок) та 200 грн (18%). Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 4%.

Зокрема, торік як і в попередні роки найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка. Так, підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 5,5% від загальної кількості вилучених у банківській системі України.

"Відповідно кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на один мільйон справжніх банкнот в обігу становила торік лише 0,3 шт. Здебільшого ці підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі", - зазначили в НБУ.

Серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США - 93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти, на банкноти євро припадало 7%.

Найчастіше зловмисники підробляли банкноти номіналом 100 та 50 доларів США (90% та 9% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США); 200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро відповідно).