Курс долара до основних валют продовжує підвищуватися

Долар США продовжує дорожчати до євро, фунта стерлінгів і японської єни, інвестори оцінюють заяви керівників Федеральної резервної системи (ФРС) і перспективи грошово-кредитної політики американського ЦБ.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,37%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,2%.

ФРС слід і далі проявляти обережність у питанні зниження відсоткових ставок, вважає член ради керуючих регулятора Мішель Боуман.

"Я б хотіла отримати більше впевненості в тому, що уповільнення інфляції продовжиться, поки ми розглядаємо можливість подальшого коригування ставок", - заявила вона під час виступу на банківській конференції у Фініксі (штат Арізона).

Шлях до цільових 2% може бути "вибоїстим і нерівним", попередила Боуман, зазначивши, що надто швидке зниження ставок може створити небажану загрозу активного стимулювання попиту, що, своєю чергою, здатне посилити інфляційний тиск.

Збереження ставок на поточному рівні "дає можливість вивчити подальші індикатори економічної активності та отримати більше ясності щодо політики адміністрації (президента США Дональда Трампа) та її впливу на економіку", додала вона.

Тим часом член ради керуючих ФРС Крістофер Воллер висловив сумнів у тому, що торговельні війни президента США Дональда Трампа розпалюють інфляцію.

Тарифи "призведуть лише до стриманого зростання цін і не матимуть постійного характеру", вважає він.

На думку Воллера, Федрезерв ухвалив правильне рішення зберегти ставки на колишньому рівні за підсумками засідання в січні, враховуючи прискорення темпів підйому споживчих цін. Проте він, як і раніше, вважає, що грошово-кредитна політика ФРС стримує економіку і що подальше зниження ставок буде правильним кроком, якщо сплеск інфляції мине, повідомляє MarketWatch.

"Якщо це зимове затишшя (в уповільненні інфляції - ІФ-У) тимчасове, як це було роком раніше, то подальше пом'якшення ГКП буде доречним", - сказав він, під час виступу в Сіднейському університеті Нового Південного Вельсу у вівторок.

Аналітик ING Франческо Песоле очікує продовження відновлення долара на поточному тижні.

"Наш базовий прогноз на цей тиждень передбачає, що корекція долара завершилася, і ми, як і раніше, очікуємо його відновлення проти інших валют G10", - написав Песоле в аналітичній записці.

Він зазначив, що надії на врегулювання російсько-українського конфлікту в результаті переговорів між Росією і США, що стартували сьогодні в Ер-Ріяді, можуть певною мірою підвищити схильність інвесторів до ризику, що чинитиме тиск на долар, але очікує швидкого згасання цього ефекту, якщо переговори не приведуть до серйозного прориву.

Експерт вважає, що макроекономічні події відіграватимуть другорядну роль цього тижня, і суттєвий вплив на ринок може мати лише протокол засідання Комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) ФРС, який буде опубліковано в середу.

Євро за даними на 14:40 EETкоштує $1,0459, що на 0,26% нижче рівня закриття торгів у понеділок.

Фунт стерлінгів торгується зі зниженням на 0,29%, по $1,2588.

Курс долара щодо єни зріс на 0,16%, до 151,76.