Goldman Sachs чекає подорожчання золота до $3,1 тис. за унцію до кінця 2025 року

Золото до кінця 2025 року може подорожчати до $3,1 тис. за унцію через купівлю дорогоцінного металу світовими центральними банками та припливу коштів у забезпечені злитками ETF, прогнозують аналітики Goldman Sachs.

Попит з боку ЦБ може скласти в середньому 50 тонн на місяць, що більше за попередні оцінки, йдеться в повідомленні банку.

Якщо збережеться невизначеність щодо економічної політики, включно з імпортними митами, то ціни на золото можуть сягнути $3,3 тис. за унцію через більш високі спекулятивні позиції, вважають експерти. Це передбачає приріст за рік на 26%, згідно з розрахунками агентства Bloomberg.

Котирування золота стійко підвищувалися цього року, оновлюючи історичні рекорди, що було зумовлено збільшенням закупівель центральними банками, серією знижень відсоткових ставок Федеральною резервною системою і, останнім часом, стурбованістю інвесторів, що зростає, оголошеннями президента США Дональда Трампа з приводу імпортних мит.

Раніше в лютому Citigroup давала прогноз, згідно з яким дорогоцінний метал може подорожчати до $3 тис. за унцію протягом трьох місяців, оскільки геополітична напруженість і торговельні війни, що розпалюються Трампом, підвищують попит на безпечні активи.

За останній рік золото зросло в ціні на 44% і зараз торгується вище $2,9 тис. за унцію.