Індекс українських акцій на Варшавській біржі перевищив довоєнний рівень

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) продовжує зростати на останніх новинах про просування до переговорів про мир в українсько-російській війні: після зростання у понеділок на 8,04% з початку дня вівторка від додав ще 6,6% і досяг 592,69 пунктів, перевищивши довоєнний рівень 574,37 пунктів.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland зріс у вівторок на 13,86%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 9,14% і 7,30%, KSG-Agro - на 4,22%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" - на 0,91%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами подорожчали найбільше - на 25,09%.

Крім того, на 5,15% зросли в ціні та акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float, в результаті капіталізація компанії перевищила $2,1 млрд. Останній раз так дорого вона коштувала у 2011 році.

Курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку дня вівторка підвищився на 0,93%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo додали 0,55%.

Швидше подорожання українських акцій на Варшавській фондовій біржі учасники ринки пояснюють наявністю на ньому більшої кількості приватних інвесторів.

В той же час на ринку єврооблігацій в останні дні зростання українських паперів припинилося, більше того, з 13 лютого вони подешевшали більше ніж на 2%.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.