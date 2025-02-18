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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5565 грн/$1
12:35 18.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 18 лютого 2025 року.
|Показник
|17.02.2025
|18.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5959
|41.5565
|-0.09
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 лютого- 41,5554 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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