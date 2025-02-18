НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5565 грн/$1

"Якщо цей проект ухвалять, вимоги Трампа будуть становити більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, пізніше зменшені на Лондонській конференції у 1921 році та за планом Дауеса в 1924 році", - пише The Telegraph.