Європейські фондові торгуються різноспрямовано у вівторок

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не демонструють єдиної динаміки під час торгів у вівторок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 о 11:52 EET опустився на 0,07%, до 554,89 пункту.

Британський FTSE 100 знизився на 0,09%, німецький DAX - на 0,32%, французький CAC 40 - на 0,29%. Італійський FTSE MIB піднявся на 0,25%, іспанський IBEX 35 - на 0,39%.

У складі Stoxx 600 лідирують нафтовий концерн Orlen SA і німецький постачальник послуг у сфері продажу квитків та індустрії розваг CTS Eventim, що додають по 3,6%.

Акції британської оборонної компанії QinetiQ дорожчають на 2,9%.

Заяви європейських лідерів про необхідність нарощування військових витрат для зміцнення оборони в Європі продовжують надавати підтримку котируванням акцій представників ВПК, які стали лідерами зростання напередодні.

Папери інших представників сектору також підвищуються в ціні: Saab AB - на 1,9%, Rheinmetall - на 1%, BAE Systems - на 0,5%, Leonardo - на 1,7%, Thales - на 2%.

Найсильніше знижується ринкова вартість французького постачальника ІТ-послуг Capgemini (-10,5%), який відзвітував про скорочення виручки в четвертому кварталі та за підсумками 2024 року.

Капіталізація оператора сервісу міжнародних платежів Edenred зменшується на 7,6%, фармацевтичної компанії Siegfried Holding - на 7,2%.

В Італії до числа лідерів зростання входить Telecom Italia (+2,3%), банки Banco BPM (+1,7%), Mediobanca Banca di Credito Finanziario (+0,7%), BPER Banca (+0,7%), а також автовиробник Stellantis (+1,1%).

Папери Ferrari дорожчають на 0,6%. Тим часом вартість інших європейських автовиробників знижується: Bayerische Motoren Werke AG - на 1,3%, Mercedes-Benz - на 0,2%, Volkswagen - на 0,5%.

Акції найбільших нафтовидобувних компаній Європи трохи підвищуються в ціні: BP Plc - на 0,3%, Equinor - на 0,1%, Shell - на 0,1%, TotalEnergies - на 0,2%.