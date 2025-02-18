Відкрито всенародне обговорення законопроєкту про кредитну історію

Всенародне обговорення законопроєкту про кредитну історію (№12260) відкрито в Україні.

Постанова Верховної Ради від 11 лютого про всенародне обговорення проєкту закону про кредитну історію оприлюднена у виданні "Голос України" у вівторок, і з цього дня починається всенародне обговорення законопроєкту.

Як повідомила прес-служба апарату Верховної Ради, всенародне обговорення законопроєкту буде відбуватися до 14 березня 2025 р. за допомогою порталу "Громадське обговорення законопроєктів" Верховної Ради.

В обговоренні проєкту закону можуть взяти участь громадяни України, які зареєстровані на порталі "Електронний кабінет громадянина" Верховної Ради.

Реєстрація на порталі "Електронний кабінет громадянина" можлива для користувачів порталу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП, захищений носій, файловий носій, Дія.Підпис).

Як повідомлялось, Верховна Рада 11 лютого вперше відправила на всенародне обговорення законопроєкт про кредитну історію, прийнявши відповідну постанову.

Згідно із законом про регламент Верховної Ради (ст. 114), парламент за наслідками розгляду законопроєкту в першому читанні може прийняти рішення про опублікування законопроєкту в офіційному друкованому виданні ("Голос України" - ІФ-У) для всенародного обговорення, доопрацювання його головним комітетом з урахуванням наслідків обговорення і подання на повторне перше читання.

Законопроєкт про кредитну історію зареєстровано у Верховній Раді 28 листопада 2024 р.