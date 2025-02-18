Ціни на золото зростають, незважаючи на відновлення долара, оскільки невизначеність щодо мит і ставок зберігається

Ціни на золото зросли на торгах в Азії у вівторок, залишаючись оптимістичними, незважаючи на нещодавній відскок долара, оскільки попит на активи-прихістки залишався підкріпленим невизначеністю щодо торговельних мит і процентних ставок в США.

Удар безпілотника по російській насосній станції посилив занепокоєння щодо ескалації війни в Україні, підірвавши нещодавні коментарі президента США Дональда Трампа про потенційний мирний договір.

Золото також не було стримане нічним відскоком долара, при цьому спотові ціни залишаються приблизно на 40 доларів від рекордно високого рівня, досягнутого минулого тижня.

О 07:45 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до 2 912,81 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в квітні зросли на 0,5% до 2 925,72 доларів за унцію.

Але ціни на інші метали опинилися під тиском сильнішого долара.

Попит на безпечну гавань залишався підкріпленим невизначеністю щодо планів Трампа стосовно торговельних мит, навіть незважаючи на те, що президент США дав зрозуміти, що його відповідні мита на торговельних партнерів США будуть введені тільки у квітні.

Але повідомлення на вихідних показали, що Європейський Союз розглядає можливість введення контролю над імпортом певних американських товарів - крок, який може ознаменувати ескалацію торгової напруженості з США.

Минулого тижня Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію, посиливши занепокоєння щодо заходів у відповідь з боку інших країн.

Крім того, ринки залишалися напруженими через те, що процентні ставки в США залишатимуться високими ще довше. Голова Федеральної резервної системи Крістофер Воллер заявив у вівторок, що, хоча він не бачить, що тарифи Трампа спричиняють значний сплеск інфляції, він все ще підтримує збереження процентних ставок на незмінному рівні протягом тривалого часу.

Коментарі Воллера з'явилися після того, як минулого тижня дані показали, що інфляція в США в січні зросла більше, ніж очікувалося.

У вівторок долар відновився після недавніх втрат, чинячи тиск на більш широкі ринки металів.

Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $1 007,55 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло трохи зросли до $32,907 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 391,15 за тонну, в той час як березневі ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,5880 за фунт. Ціни на мідь постраждали від деякої фіксації прибутку на останніх сесіях після сильного зростання з кінця січня.

Goldman Sachs в понеділок підвищив свій прогноз цін на золото на кінець року до $3 100 за унцію з $2 890 за унцію, посилаючись на збільшення попиту з боку центральних банків.

Інвестиційний банк заявив, що збільшення попиту з боку центральних банків додасть 9% до цін на золото до кінця 2025 року. Прибуток також включатиме збільшення авуарів ETF, оскільки світові відсоткові ставки падають.

Це має допомогти жовтому металу витримати більш м'який попит на активи-прихістки, особливо якщо невизначеність щодо політики США зникне.

Але якщо політична невизначеність, особливо побоювання щодо тарифів, збережеться в найближчі місяці, GS прогнозує зростання золота до 3300 доларів за унцію до кінця 2025 року.

Кілька світових центральних банків, особливо на ринках, що розвиваються, збільшили обсяги купівлі золота за останній рік на тлі зростання невизначеності щодо політики США і зміцнення долара.