Акції в Азії зростають перед квартальними звітами

Більшість азіатських акцій виросли у вівторок, а акції китайських технологічних компаній продовжили зростання напередодні ключових квартальних звітів цього сектору.

Австралійські акції торгувалися нижче, продемонструвавши незначну реакцію на очікуване зниження процентної ставки Резервним банком Австралії. Центральний банк зайняв яструбину позицію щодо перспективи подальшого пом'якшення.

Регіональні ринки мало чим відреагували на події на Волл-стріт, оскільки американські ринки були закриті в понеділок. Ф'ючерси на Волл-стріт дещо зросли на азіатських торгах на тлі постійної невизначеності щодо торговельних мит президента Дональда Трампа і високих процентних ставок на довші терміни.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite мало змінилися у вівторок. Але гонконгський індекс Hang Seng продемонстрував видатні результати, підскочивши на 2% завдяки стійкому зростанню акцій технологічних компаній.

Деякі з найбільших технологічних компаній Китаю, такі як Baidu Inc і Alibaba Group Holding Ltd, мають відзвітувати цього тижня про квартальні прибутки. Акції Baidu зросли на 0,4%, а Alibaba - майже на 5%.

Акції китайських технологічних компаній зростають з кінця січня, оскільки вихід DeepSeek викликав зростання довіри до можливостей штучного інтелекту в країні.

Це призвело до значного зростання індексу Hang Seng, який у вівторок піднявся до більш ніж чотиримісячного максимуму.

Китайські акції також виграли від ралі штучного інтелекту, оскільки аналітики Goldman Sachs прогнозують прискорення темпів впровадження штучного інтелекту в країні, а також покращення економічного зростання.

Австралійський ASX 200 впав на 0,5%, продовживши падіння з рекордних максимумів, оскільки інвестори намагалися зафіксувати нещодавні прибутки.

РБА знизив ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але попередив, що майбутнє пом'якшення залишається невизначеним на тлі зміцнення австралійського ринку праці та стійкої інфляції.

Очікування щодо зниження ставки підживлювалися зростаючими ознаками економічного уповільнення в Австралії, оскільки країна бореться зі слабким китайським попитом на експорт і млявими споживчими витратами.

РБА спрогнозував помірне прискорення зростання цього року, але також попередив, що інфляція залишатиметься високою.

Найбільше на ASX подешевшали акції найбільших банків, а Commonwealth Bank of Australia впав на 1,3% через перспективу зниження кредитних ставок.

Акції гірничодобувного гіганта BHP Group Ltd зросли на 0,5%, навіть незважаючи на те, що його прибуток за шість місяців до грудня впав до шестирічного мінімуму на тлі слабкого попиту на сировинні товари за кордоном. Але гірничодобувна компанія відзначила триваюче відновлення попиту на залізну руду і мідь, особливо завдяки зниженню процентних ставок в усьому світі.

Більшість інших азіатських акцій виросли у вівторок. Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли приблизно на 0,6% кожен.

Південнокорейський KOSPI додав 0,4%, а сінгапурський Straits Times - 0,1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились негативно, оскільки настрої на індійських ринках залишались напруженими на фоні сумнівів щодо сповільнення зростання та торговельних тарифів США.