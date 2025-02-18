Долар стабільний, австралієць коливається після очікуваного зниження ставок РБА

У вівторок долар був стабільним біля двомісячних мінімумів, оскільки трейдери зважували занепокоєння щодо мит і шляху до зниження ставок в США, в той час як австралійський долар знизився на дещицю на волатильних торгах після того, як Резервний банк Австралії очікувано знизив процентну ставку.

У вівторок РБА знизив облікову ставку на 25 базисних пунктів до 4,10%, що стало першим пом'якшенням після пандемії 2020 року, але все ще обережно оцінює перспективи подальшого пом'якшення політики.

В результаті австралійський долар знизився на 0,2%, але залишився стабільним на рівні $0,63441 після початкового сплеску волатильності після цього рішення. У понеділок австралієць досяг двомісячного максимуму в $0,6374.

«Для австралійського долара глибина скорочення має більше значення, ніж час», - сказав Юксуан Танг, глобальний ринковий стратег J.P. Morgan Private Bank.

«Поточні рівні свідчать про те, що австралійський долар врахував премії за ризик, пов'язаний з митами. Хоча ми визнаємо потенційний негативний вплив широкомасштабних мит, ціноутворення виглядає всеосяжним».

Цього тижня в центрі уваги інвесторів буде публікація в середу протоколу січневого засідання Федеральної резервної системи, щоб оцінити, як політики намагалися зважити ризик більш широкої митної війни в результаті торгової політики президента Дональда Трампа.

Дані минулого тижня показали, що споживчі ціни в США в січні зросли найшвидшими темпами за майже 18 місяців, що підтвердило заяву ФРС про те, що вона не поспішає відновлювати зниження ставок на тлі зростаючих економічних побоювань.

«Невизначеність щодо торговельної політики знаходиться на рекордно високому рівні ... і враховуючи, що ринок праці залишається стабільним, немає переконливих підстав для негайного зниження ставок», - йдеться в записці стратегів ANZ.

«Тривала пауза в першій половині цього року виглядає виправданою і дасть ФРС час оцінити вплив торговельних заходів на інфляцію».

Тепер ANZ очікує, що зниження ставок відновиться в другій половині 2025 року, і очікується подальше пом'якшення на 75 б.п. Ринки, однак, не такі оптимістичні: трейдери прогнозують зниження ставок на 40 б.п. цього року.

В Азії єна утримувала свої нещодавні здобутки, оскільки сильні дані про економічне зростання підвищили шанси на те, що Банк Японії знову підвищить процентні ставки цього року, причому в липні це відбудеться на засіданні в прямому ефірі.

Курс єни був стабільним на рівні 151,61 за долар, оскільки хороші дані по ВВП Японії за жовтень-грудень, опубліковані в понеділок, разом з нещодавніми показниками інфляції, допомогли підняти курс валюти. До 2025 року вона зросла майже на 4% по відношенню до долара.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести інших основних валют, виріс на 0,1% до 106,83, але все ще знаходиться біля двомісячного мінімуму 106,56, якого він торкнувся в п'ятницю.

Курс євро був стабільним протягом дня на рівні $1,04735, в той час як фунт стерлінгів востаннє купували за $1,2608, оскільки трейдери готувалися до переговорів в Саудівській Аравії пізніше у вівторок, спрямованих на припинення війни в Україні.

Новозеландський долар впав на 0,3% до $0,57195 напередодні засідання Резервного банку Нової Зеландії в середу, на якому, як очікується, центральний банк знизить ставки на 50 б.п.