Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо зросли на тлі невизначеності щодо мит та процентних ставок

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли в понеділок ввечері, оскільки інвестори залишаються на межі через перспективу збільшення торговельних мит і збереження високих процентних ставок на довший час.

Обсяги торгів були обмежені через вихідний день на американському ринку, що також призвело до невеликої кількості нових сигналів на Волл-стріт. Основна увага була зосереджена на планах президента Дональда Трампа щодо підвищення торговельних мит, а також на динаміці процентних ставок після того, як минулого тижня були зафіксовані високі показники інфляції.

Ф'ючерси на S&P 500 виросли на 0,2% до 6 141,0 пункту, а ф'ючерси на Nasdaq 100 - на 0,1% до 22 220,0 пункту до 18:55 за східноєвропейським часом (23:55 за Гринвічем). Ф'ючерс на Dow Jones Futures виріс на 0,2% до 44 712,0 пунктів.

У понеділок Трамп підтвердив свої плани щодо введення відповідних мит проти країн, які торгують з США, заявивши, що мита будуть відповідати будь-яким митам, накладеним на американський експорт.

У своєму дописі в соціальній мережі Трамп заявив, що буде розглядати країни, які використовують систему податку на додану вартість (ПДВ), як такі, що підпадають під дію мит. Імпортери в Європі та Азії, ймовірно, найбільше постраждають від цього рішення.

Президент США, який нещодавно запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію, заявив, що взаємні мита відповідають інтересам справедливості в торговельних відносинах. Раніше Трамп також вдарив по Китаю 10-відсотковими тарифами.

Але нещодавно Трамп дав зрозуміти, що взаємні мита набудуть чинності лише до квітня, запропонувавши ринкам деяке короткострокове полегшення. Минулого тижня Волл-стріт виріс після цього кроку Трампа, а індекс S&P 500 наблизився до рекордного максимуму.

Проте митні плани Трампа загрожують дестабілізувати світову торгівлю, а також можуть підтримати інфляцію в США, враховуючи, що будь-які торгові мита будуть сплачуватися переважно місцевими імпортерами.

У п'ятницю індекс S&P 500 не змінився на рівні 6 114,63 пунктів, а NASDAQ Composite виріс на 0,4% до 20 026,77 пунктів. Промисловий індекс Dow Jones впав на 0,4% до 44 546,08 пунктів.

Голова Федеральної резервної системи Крістофер Воллер заявив у вівторок, що мита Трампа, як очікується, матимуть лише помірний вплив на інфляцію, і що центральний банк повинен не зважати на торгові перепади при розгляді політики.

Але Воллер також сказав, що процентні ставки повинні залишатися незмінними в найближчій перспективі, посилаючись на занепокоєння щодо стійкої інфляції та ознак сильного ринку праці.

Воллер зазначив, що показники інфляції минулого тижня вказали на меншу кількість ознак послаблення інфляції, хоча за останній рік все ж було досягнуто певного прогресу.

ФРС залишила ставки незмінними в січні і, як очікується, залишить їх незмінними в найближчій перспективі, після того, як до 2024 року вони будуть знижені загалом на 1%.