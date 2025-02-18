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Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс ще на 8% і наблизився до довоєнного рівня

23:07 17.02.2025 |

Фінанси

 

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) продовжує зростати на останніх новинах про просування до переговорів про мир в українсько-російській війні: у понеділок він додав ще 8,04% і досяг 556,01 пункту, впритул наблизившись до довоєнного рівня 574,37 пунктів.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland зріс у понеділок на 16,09%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 19,03% і 8,30%, KSG-Agro - на 6,22%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" - на 1,66%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами подорожчали найбільше - на 25,88%.

Крім того, на 14,53% зросли в ціні та акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.

Курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі у четвер підвищився на 2,54%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo підскочили на 12,86%, відігравши всі падіння, які були викликані новинами про позов держави до "доньки" холдингу на $3,8 млрд та введення санкцій на найбільшого акціонера Костянтина Жеваго.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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