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АНАЛІТИКА

Криптошахраї у 2024 році отримали щонайменше $9,9 млрд — дослідження

16:54 17.02.2025 |

Фінанси

 

У 2024 році криптошахраї отримали принаймні $9,9 мільярда через ончейн-транзакції, однак реальна сума, ймовірно, буде вищою, оскільки будуть виявлятися додаткові незаконні адреси, пов'язані з шахрайством. Про це повідомила аналітична компанія Chainalysis.

Як прогнозує Chainalysis, після виявлення додаткових адрес криптошахраїв загальна сума, яку вони отримали у 2024 році через ончейн-транзакції (які відбуваються безпосередньо в блокчейні), може перевищити $12 мільярдів.

Криптошахраї у 2024 році отримали щонайменше $9,9 млрд — дослідження

 

Найпопулярнішою схемою є високодохідне інвестиційне шахрайство (High Yield Investment Scams, HYIS), що базується на фінансовій піраміді. Ця схема обіцяє невиправдано високу віддачу від інвестицій, виплачуючи гроші попереднім інвесторам за кошти, вкладені новими учасниками. Вона відповідає за 50,2% усіх коштів, отриманих шахраями.

Попри те, що HYIS залишається найпопулярнішою схемою, її частка у криптошахрайстві зменшилася на 36,6% у порівнянні з 2023 роком. Водночас схема "забій свиней" (pig butchering), також відома як романтичне шахрайство, виросла на 40% у порівнянні з попереднім роком - до 33,2%.

Назва "забій свиней" походить від того, що криптошахраї "відгодовують" своїх жертв. Вони спочатку створюють довгострокові відносини, часто романтичного характеру, з потерпілими, а потім підштовхують їх до інвестицій або вкладення криптовалюти в підставні компанії.

Криптошахраї у 2024 році отримали щонайменше $9,9 млрд — дослідження

 

Chainalysis також зазначає, що криптошахраї активно використовують генеративний штучний інтелект для своїх схем. Зокрема, ця технологія допомагає створювати реалістичні підроблені ідентифікації, що дозволяє шахраям видавати себе за справжніх користувачів і обходити процедури перевірки особи. За даними компанії Alterya, у 85% шахрайств використовуються акаунти, які успішно обходять традиційну перевірку особи.

"Крім того, генеративний ШІ дозволяє створювати реалістичний фейковий контент, включно з вебсайтами та лістингами, для підтримки інвестиційних афер, шахрайства з покупками тощо, роблячи ці атаки більш переконливими та складнішими у виявлені", - розповів Елад Фукс, керівник відділу шахрайських продуктів у Chainalysis і співзасновник Alterya.

 

Криптошахраї у 2024 році отримали щонайменше $9,9 млрд — дослідження
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: bitcoin
 

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