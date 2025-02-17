Долар зміцнюється до євро, стабільний до фунта і знижується до єни

Курс долара США зміцнюється до євро, стабільний у парі з фунтом стерлінгів і суттєво дешевшає до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,14%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,03%.

Інвестори чекають початку переговорів щодо врегулювання російсько-українського конфлікту, а також оцінюють потенційні наслідки обіцяних президентом США Дональдом Трампом мит на імпорт європейських товарів.

Крім того, вони продовжують аналізувати слабкі статдані щодо американської економіки, що підвищують ймовірність зниження процентних ставок Федеральної резервної системи. Так, минулого тижня стало відомо, що роздрібний продаж у США в січні упав на 0,9% проти попереднього місяця, тоді як аналітики в середньому прогнозували скорочення на 0,2%.

Пізніше цього тижня будуть опубліковані протоколи останнього засідання Федрезерву, на якому регулятор очікувано зберіг ключову процентну ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних.

Євро на 15:00 EET знизився на 0,18% від рівня закриття торгів у п'ятницю, до $1,0474.

Фунт стерлінгів торгується по $1,2595, з підвищенням на 0,06%.

Курс долара щодо єни впав на 0,53% і становить 151,49 єни.

Економіка Японії в четвертому кварталі 2024 року збільшилася на 0,7% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться в попередньому звіті уряду. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення на 0,3%.

Зростання японського ВВП у жовтні-грудні в перерахунку на річні темпи становило 2,8% (+1,7% у третьому кварталі). Експерти в середньому прогнозували збільшення на 1%.

Аналітик ING Кріс Тернер зазначає, що індекс долара DXY опустився більш ніж на 3% від максимумів, досягнутих на початку січня.

Він пояснює це тим, що дії, яких вживає Трамп у сфері міжнародної торгівлі, досі були набагато м'якшими за його заяви, а також слабкістю американських статданих, які сигналізують про уповільнення економічної активності в США на початку 2025 року.

Одночасно експерт не очікує суттєвої знижувальної корекції долара.

"Очевидно, що загроза введення тарифів не відступила, - пише він, звертаючи увагу на підготовку широкої основи для розрахунку анонсованих минулого тижня заходів у відповідь. - Суттєві мита, ймовірно, з'являться в другому кварталі. Мита позитивні для долара".

"Якщо тільки дані щодо активності в США не будуть надалі різко погіршуватися, то, на наш погляд, корекція долара добігає кінця", - резюмує Тернер.