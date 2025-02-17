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Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 47,3%

13:18 17.02.2025 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на $215,52 млн - до $670,30 млн, свідчить статистика регулятора.

Згідно з нею, центробанк за вказаний період викупив $0,20 млн валюти після паузи попереднього тижня.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що від'ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу звузилося з $57,35 млн у понеділок до $29,30 млн минулого четверга.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня ослабився на 15 коп. - до 41,6299 грн/$1.

Як повідомлялося, обсяги купівлі українцями валюти у січні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $1 млрд 479,8 млн, що на 34,1% більше за показник січня-2024 та на 13,6% - грудня-2024 та є рекордним показником за період після листопаду 2012 року.

Тим часом чисті інтервенції НБУ в січні знизились до $3,75 млрд з $5,28 млрд в грудні.

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2025 року, за попередніми даними, становили $43 млрд 3,1 млн, протягом січня вони зменшилися на 1,8%, або на $785 млн, тоді як чисті міжнародні резерви (ЧМР) скоротилися на $0,79 млрд, або на 2,7%, - до $28,313 млрд.

Кабінет міністрів заклав середньорічний показник офіційного курсу гривні до долара США у державний бюджет 2025 року на рівні 45 грн/$1.

У бюджет-2024 уряд закладав середньорічний показник 40,7 грн/$1, а на кінець року - 42,1 грн/$1. Гривня протягом минулого року за офіційним курсом ослабла на 10,6%, або на 4,02 грн - до 42,0390 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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